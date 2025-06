'De Viernes' anuncia els seus cinc convidats estrella, amb dos esperats cara a cara

'De Viernes' torna a anunciar els seus cinc convidats de luxe per a aquest 13 de juny. El programa presentat per Santi Acosta i Beatriz Archidona comptarà amb Bárbara Rey com a convidada principal. No obstant això, 'De Viernes' també comptarà amb dos cara a cara relacionats amb 'Supervivientes'.

D'aquesta manera, 24 hores després de la presentació de les seves esperades memòries, Bárbara Rey serà present al plató de 'De Viernes'. Abordarà episodis fins ara mai explicats de la seva vida, com la veritable naturalesa de la seva relació amb el rei emèrit o les seves trobades íntimes i els motius que els van portar a la ruptura. També què va passar realment amb Paquirri i altres amors amb homes molt famosos que no havien sortit a la llum.

A més, Bárbara Rey es referirà a un possible acostament amb Ángel Cristo JR, després d'haver declarat que "sempre serà el seu fill". I és que revelarà l'última vegada que han parlat.

| Mediaset

A pocs mesos del seu casament amb el seu xicot Gonzalo, també s'asseurà al plató de 'De Viernes' Makoke, última expulsada de 'Supervivientes'. Farà balanç del seu pas per l'aventura i totes les polèmiques en què s'ha vist embolicada, a més d'asseure's cara a cara amb Carmen Alcayde. Per què es va trencar la seva amistat amb Anita? Com respondrà a Terelu? Quines informacions ha estat difonent sobre Escassi?

Pelayo Díaz, un altre dels grans protagonistes de 'Supervivientes', oferirà la seva primera entrevista en profunditat després de la seva expulsió per abordar els seus comptes pendents. Serà en presència de dues de les persones més importants de la seva vida: la seva mare, Elena, i el seu xicot, Gal. A més, s'asseurà cara a cara amb Carmen Alcayde, amb qui ha mantingut més que diferències durant la seva estada a Hondures.

Finalment, Zeus Tous s'asseurà al plató de 'De Viernes' per retre homenatge als seus pares, Sara Montiel i Paco Tous. Serà una difícil entrevista en què també recordarà les relacions polèmiques de la seva mare com la que va mantenir amb Tony Hernández i com es porta actualment amb la seva germana Thais.