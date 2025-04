La decisió d'Arturo Sancho sobre el seu futur que dona un gir de 180º a 'La Promesa'

Manuel, personatge d'Arturo Sancho, aclareix al seu pare i a Martina el seu pla. Aquest dijous 10 d'abril a les 17:35h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior, tot i que Antoñito estava a 'La Promesa', més a prop de Simona, les seves posicions van continuar molt allunyades. Lope va intentar animar la seva companya com podia, però no era fàcil. L'ànim d'Alonso millora després del seu passeig amb Leocadia. Lorenzo, però, va manifestar el seu disgust respecte d'aquesta cita. Una cita era el que a Adriano li encantaria tenir amb Catalina, però Martina el va interceptar per deixar-li clara la situació.

La decisió de María Fernández de marxar del palau havia arribat fins a Samuel, que va parlar amb ella per intentar que canviés d'idea. Ana s'havia convertit en una heroïna per rescatar Dieguito i s'havia guanyat, aparentment, l'afecte de tothom al servei.

| RTVE

En audiències, durant el mes de març, 'La Promesa' es va mantenir imbatible sent líder amb una mitjana d'un 14,2% de quota i 1.135.000 televidents. Va ser la sèrie més consumida en diferit del mes amb 306.000 espectadors. En el seu especial del dia 19 en prime time, va ser la seva emissió més vista i de major quota de la seva història: 17,3%, 1.506.000 televidents i gairebé 3 milions d'espectadors únics.

Què passarà en el capítol de dijous de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', Manuel, personatge d'Arturo Sancho, li aclareix al seu pare i a Martina que no se'n va a Itàlia i els explica el seu pla. Continuarà amb el negoci de l'aeronàutica, però des d'Espanya, i ajudarà econòmicament a reflotar 'La Promesa'. Martina convenç Adriano que no se'n vagi i que doni una altra oportunitat a Catalina. A poc a poc, la família comença a descobrir que Leocadia ha ocupat l'habitació de Cruz i les reaccions no tarden a arribar.

María Fernández, decidida a marxar del palau, escriu la seva carta de renúncia. Candela renya Antoñito per l'actitud que té cap a la seva mare i aquest marxa del palau sense dir res a ningú. Empesa per Curro i Teresa, Pía es decideix a fer alguna cosa que pot portar-la a presó en vida i a l'infern en mort.