La directora paralitza 'Fiesta' per un motiu que afecta directament Emma García

Aquest diumenge 8 de juny, 'Fiesta' es va convertir en l'escenari perfecte per a una celebració molt especial: el 52è aniversari d'Emma García. La presentadora no va voler faltar a la seva cita amb l'audiència, però el que no s'esperava era que l'equip del programa tingués preparada una sorpresa que acabaria emocionant-la profundament.

Enmig de l'emissió, i sense avís previ, la directora del programa, Eva Espejo, va irrompre al plató de 'Fiesta' amb un pastís. El gest va agafar completament per sorpresa Emma García, que, entre rialles, va confessar: "Així, de sobte? M'heu enxampat desprevinguda, bufaré molt aviat". Després de demanar un desig i apagar les espelmes, la sorpresa va continuar amb un emotiu vídeo que repassava alguns dels seus moments més memorables al programa.

D'aquesta manera, Emma García va aprofitar l'instant per agrair tant a l'equip com als espectadors el seu afecte constant. "Jo vinc molt contenta a celebrar l'aniversari avui amb tots vosaltres i totes vosaltres a casa i els que sou aquí. Aquest és un equip tan meravellós, tan humà i tan familiar, que això no és treballar", va dir en directe a 'Fiesta'.

| Mediaset

L'emoció es va fer encara més evident quan Emma García va posar en valor l'ambient que es viu a 'Fiesta'. "Això és gaudir i viure la vida, com diu Santandreu, amb passió i amb alegria des del cor. Moltíssimes gràcies per crear aquest ambient", va concloure.

Recordem que la franja del cap de setmana és d'Emma García des de fa set anys a Telecinco. La presentadora va deixar el 2018 'Mujeres y hombres y viceversa' per saltar en aquell moment a 'Viva la vida'. El format el 2022 va donar pas a 'Fiesta', que al setembre complirà tres anys en emissió.

No obstant això, 'Fiesta' no està passant pel seu millor moment en audiències. Durant el mes de maig, l'espai d'Emma García va fer una modesta mitjana del 8,8% i 734.000 espectadors. Uns resultats que posen en perill la seva continuïtat en plena renovació de la graella per part de la nova directiva de Telecinco.