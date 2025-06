Comunicat de l’equip de Melody després de cancel·lar un compromís per un problema mèdic

La situació de Melody continua generant titulars després del seu polèmic pas per Eurovisió i la seva polèmica reaparició pública. A la tempesta mediàtica provocada per les seves declaracions contra RTVE i el seu enfrontament amb David Broncano, s'hi afegeix ara un nou capítol. I és que Melody ha cancel·lat la seva actuació al Gran Premi d'Aragó de MotoGP.

I és que, després de la seva reaparició fa uns dies a 'El Hormiguero', estava previst que Melody recuperés la seva agenda mediàtica que havia cancel·lat després de Eurovisió. Tanmateix, el seu equip llançava un comunicat en què anunciaven que Melody no podria assistir a l'esdeveniment previst que estava previst per a aquest diumenge 8 de juny. La cantant tenia prevista una actuació al circuit de MotoGP a Aragó, però ha estat desconvocada a última hora.

"Lamentem informar que l'artista Melody no podrà assistir al Gran Premi d'Aragó de MotoGP 2025 previst per avui, a causa d'una prescripció mèdica que l'obliga a fer repòs i evitar desplaçaments i activitats d'alta exposició", explica el comunicat.

| Europa Press

Segons el mateix document, la decisió s'ha pres seguint les pautes mèdiques després d'una revisió recent. "Melody i el seu equip s'han vist obligats a prioritzar la seva salut i benestar seguint estrictament les recomanacions de l'equip mèdic que l'atén", expliquen.

Tot i la cancel·lació, el missatge subratlla que la cantant tenia una il·lusió especial per ser present en el conegut esdeveniment: "El seu desig és formar part d'aquest esdeveniment tan especial. Molt particularment per l'afecte que sempre ha rebut del públic motard, en aquesta ocasió no serà possible"

El comunicat de l'equip de Melody finalitza amb un gest d'agraïment cap a qui l'ha donat suport en aquests dies tan agitats: "Agraïm profundament la comprensió dels organitzadors, dels mitjans de comunicació i, sobretot, dels seus seguidors, que sempre li han mostrat un suport incondicional. Esperem que aviat pugui reprendre els seus compromisos i tornar a compartir grans moments amb vosaltres"