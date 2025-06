Cop dur per a Rocío Suárez de Puga després d’una traïció dolorosa a ‘Valle Salvaje’

Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, discuteix amb Julio en sentir-se sola davant Úrsula. Aquest dilluns 9 de juny, a les 17:00h, els espectadors poden gaudir d’un nou capítol de ‘Valle Salvaje’ a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d’altres.

Recordem que, en el capítol anterior de ‘Valle Salvaje’, Felip va interrompre el sopar dels Gálvez de Aguirre disposat a dir alguna cosa en públic. Tenia alguna cosa important a comunicar i Mercedes va creure que havia arribat el moment de la caiguda definitiva de Victoria. Tanmateix, aquesta sempre va trobar la manera de mantenir-se ferma, fins i tot a la vora de l’abisme.

D’altra banda, Adriana va ensenyar la carta d’Úrsula a Julio i Rafael i per fi va poder demostrar que tenia raó. La presència de don Hernando a la Casa Petita va semblar estrènyer la complicitat entre Bàrbara i Leonardo. Pel que fa a Raimunda, la cosa no pintava bé, ja que la seva salut es va deteriorar ràpidament i només Matilde en va ser plenament conscient.

| RTVE

En audiències, durant el mes de maig,‘Valle Salvaje’ va pujar a màxim històric en la seva nova ubicació amb una mitjana d’un 10,3% de quota, 788.000 seguidors i 1,4 milions d’espectadors únics. Respecte a l’abril, creix 1,2 punts de quota. Torna a ser l’oferta líder entre els joves i ho aconsegueix en el públic de més edat, també amb màxims històrics en dotze de les quinze comunitats.

Què passarà en el capítol de dilluns de ‘Valle Salvaje’?

En el nou capítol de ‘Valle Salvaje’, el marquès parla amb Bàrbara i Leonardo per separat, deixant clar que el seu no té futur. El que don Hernando no podrà impedir és que quan els joves es trobin, saltin espurnes... Per la seva banda, Victoria carrega contra Bernardo culpant-lo que molts convidats no hagin rebut la invitació al seu casament.

A més, Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, discuteix amb Julio en sentir-se sola davant Úrsula, però ell insisteix que no va veure motiu per donar-li suport davant la carta. Conscient que Raimunda es troba en els seus últims moments, Atanasi es reuneix amb el duc, disposat a explicar-li la veritat. Finalment, Francisco demana perdó a Irene i li assegura que no tornarà a propassar-se.