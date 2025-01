Isa Pantoja dona la sorpresa en revelar una oferta laboral i per què la va rebutjar

Isa Pantoja ha regressat al plató de 'Vamos a ver' després d'aquest Nadal a Nova York, on va estar juntament amb el seu marit Asraf Beno i el seu fill Alberto. En la seva reaparició, la col·laboradora no va evitar parlar de l'estrena de 'GH DÚO', reality en el qual participa el seu cosí Manuel Cortés. A més, Isa Pantoja va sorprendre en revelar que ella mateixa va rebre una oferta per ser part del programa.

Durant la tertúlia, Verónica Dulanto va llançar una pregunta directa:"T'hauria agradat entrar?", a la qual cosa Isa Pantoja va respondre amb sinceritat. "Doncs mira, m'ho van proposar, però com que no podia dir encara el meu doncs vaig dir que no", va explicar, referint-se al seu embaràs, motiu que la va portar a rebutjar l'oferta.

Encara que no va entrar a la casa de 'GH DÚO', Isa Pantoja va expressar el seu entusiasme per aquesta nova edició. "Sens dubte aquesta edició m'està encantant. Crec que els nois són més tranquils, però hi ha alguns com José María que no estan molt acostumats a tenir un munt de càmeres i això impacta quan arribes allà. I en el cas de les noies crec que tenen molta personalitat i molt caràcter", va assenyalar.

| Mediaset

La conversa també va girar al voltant de l'estratègia dels concursants dins de 'GH DÚO'. "En el vídeo de presentació sempre et posen l'actualitat, però dins de la casa pots triar ser personatge per tu mateix i crear trames o parlar, però si parles i dónes informació de la teva vida és perquè a tu et dona la gana. A tu no et contracten a 'GH' perquè donis una entrevista de la teva vida", va assenyalar Isa Pantoja.

Quan se li va preguntar qui hauria estat la seva parella a 'GH DÚO', Isa Pantoja no va dubtar a respondre: "Jo sé amb qui hauria anat". Això va portar els seus companys a esmentar Manuel Cortés, el seu cosí, amb qui no manté relació des dels conflictes sorgits entre ell i Asraf Beno a 'Supervivientes'.

Isa Pantoja va ser contundent respecte a Manuel Cortés, Alma Bollo i Raquel Bollo. "No tinc res a comentar, no li donaré suport, sóc justa, però és que m'és igual. Fa un mes van començar a dir coses quan jo no havia parlat d'ells. A part, fa un any, quan el meu marit estava a 'Gran Hermano', que no els vam esmentar perquè, repeteixo, que ens importen zero patatero, ell sí que va parlar d'Asraf", va afirmar.

"Quan tu estàs allà erre que erre perquè estàs rancorós... No esperis que jo estigui aquí dient-te que estàs genial. No tinc res a dir", va sentenciar Isa Pantoja, deixant clar la seva postura sobre el seu cosí a 'GH DÚO'.