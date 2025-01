Qui és Mario Jefferson, concursant de 'Bake Off: Famosos al horno' a La 1?

La 1 estrena la segona temporada de 'Bake Off: famosos al forn', el concurs més dolç de la televisió. Es tracta d'un espai presentat per Paula Vázquez i amb Paco Roncero, Eva Arguiñano i Damián Betular com a implacable jurat. Aquesta segona temporada promet més rialles, emoció i tensió en la competició per convertir-se en el millor pastisser o pastissera d'Espanya.

Els participants que afronten el repte en aquesta temporada són la cantant Yurena, la periodista Isabel Gemio, la presentadora Lidia Torrent, l'actriu Carmen Morales, la presentadora Cristina Tárrega, el model Mark Vanderloo, la presentadora Nagore Robles, la dissenyadora Cósima Ramírez, el pilot de motociclisme Pol Espargaró, l'actor Mario Marzo, el vident Maestro Joao, el torero Finito de Córdoba, el col·laborador Víctor Sandoval i el cantantMario Jefferson.

Són catorze famosos de les més diferents disciplines, actors, esportistes, presentadors, cantants i periodistes, que es posaran el davantal. A 'Bake Off: famosos al forn', apendran a fer les postres més espectaculars, descobriran les receptes més sorprenents, i viuran les situacions més hilarants.

| Europa Press

Qui és Mario Jefferson, concursant de 'Bake Off: Famosos al forn'?

Model, cantant i actriu. Mario Jefferson va participar a 'Operación Triunfo 2011', l'edició que va ser cancel·lada per Telecinco després de tan sols quatre setmanes en emissió. Malgrat el curt recorregut del talent show, Mario Jefferson ha sabut jugar bé les seves cartes.

De petit va fer dos musicals, "Oliver Twist" i "Peter Pan". També ha participat en altres programes de televisió, com 'Factor X' abans d'entrar a 'OT' o com a convidat de 'Tu Cara me Suena' imitant Amaia Montero. De fet, va arribar al càsting final de 'Factor X' Regne Unit.