Frank Blanco i Verónica Dulanto ni imaginaven la sorpresa de la direcció de 'Fiesta'

'Fiesta' va iniciar el 2025 amb una dosi extra d'humor i sorpreses, marcada per l'absència temporal d'Emma García, que es troba gaudint d'unes merescudes vacances. En la vigília de Reis, la conducció del magazín de Telecinco va estar a càrrec de Frank Blanco i Verónica Dulanto. A més de liderar l'espai, els presentadors van haver d'enfrontar les inesperades i ja clàssiques intervencions de José Ángel Leiras, director substitut d'Eva Espejo.

L'especial del 5 de gener va comptar amb un variat contingut nadalenc. En primer lloc, el programa va rebre la visita de Geraldine Larrosa, coneguda artísticament com Innocence, qui va presentar la seva nova cançó "Do de pecho". La cantant va parlar de les seves emotives festes de Nadal, marcades per homenatges al seu difunt marit, Carlos Marín, del grup Il Divo, i va compartir com ha gestionat els conflictes familiars relacionats amb l'herència. "Les festes de Nadal estan sent molt boniques, encara que vaig viure un petit ensurt amb el meu gosset, però tot bé", va expressar l'artista.

Després de l'emotiva entrevista, 'Fiesta' va fer un gir cap a la diversió i el suspens amb l'arribada dels Reis Mags d'Orient al plató. Melcior, Gaspar i Baltasar van acudir al programa per saludar un grup de nens convidats, omplint l'ambient d'il·lusió.

| Mediaset

No obstant això, la veritable sorpresa va arribar quan Frank Blanco i Verónica Dulanto, en intentar donar pas a publicitat, es van trobar amb una interrupció inusual: les pantalles del plató van mostrar la paraula "stop". Des de la direcció, José Ángel Leiras va prendre la paraula: "Pareu, ho esteu veient allà: stop".

Amb to juganer, José Ángel Leiras va explicar que els Reis Mags havien deixat un regal especial per als presentadors, encara que amb una condició: no podien obrir-lo fins al final del programa. "A més de mags, són simpàtics", va bromejar Frank Blanco, mentre Gaspar afegia un toc d'intriga: "Només us podeu quedar amb una de les dues caixes. Espero que escolliu bé". Davant la sorpresa, Dulanto va exclamar entre rialles: "Però això què és, una broma?".

José Ángel Leiras va continuar alimentant el misteri. "El que hi ha dins de les caixes té molt a veure amb aquesta època de l'any", va revelar, mentre a la pantalla apareixia el missatge amb la primera pista de la tarda. A més, va afegir que el contingut d'una de les caixes podria "posar de molt mal humor" als presentadors.