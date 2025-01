La inesperada confessió de Macarena Gómez sobre el seu sou a 'La que se avecina'

Macarena Gómez ha parlat obertament sobre la seva experiència a 'La que se avecina' i els motius que la van portar a acomiadar-se temporalment del seu personatge. Durant la seva participació en el podcast Ac2ality, va oferir una visió honesta i personal sobre el seu pas per la longeva sèrie creada pels germans Caballero.

Macarena Gómez va explicar com el personatge de Lola està intrínsecament lligat al context del rodatge, cosa que li dificulta interpretar-lo fora d'aquest entorn. "He de llegir-me com els consells que em donen per poder interpretar bé la Lola. Ara aquí no podia fer-ho. L'altre dia el meu fill em va demanar que la fes i em deia que ho feia molt malament. No sé fer-ho fora del rodatge", explicava.

Quant a la seva decisió d'apartar-se temporalment de la sèrie, l'actriu va revelar que es va tractar d'una combinació de motius personals i professionals: "Portava 5-6 anys molt intensos a 'La que se avecina' i vaig voler descansar. Llavors, li vaig demanar al productor, Alberto Caballero, que si no li importava que me n'anés un any, que m'havia cansat. Em van sortir altres treballs. Passat aquest any li vaig dir que volia tornar i em va dir que d'acord".

| Instagram

Una de les preguntes durant el podcast va ser si interpretar la Lola li havia permès enriquir-se econòmicament, donat l'èxit de 'La que se avecina'. "No, no et fas ric, però sí que et fas ric emocionalment", explicava.

"Si compareu els sous dels actors espanyols amb el que cobren els britànics per a una sèrie de la BBC. És ridícul. No et diré els sous, però sí que cobrem més que la mitjana, però no cobrem tant", afegia.

A més, l'actriu va desglossar com es distribueix el seu salari, deixant clar que, encara que és satisfactori, no arriba a xifres desorbitades. "Adona't que has de donar un percentatge al teu representant, després, evidentment com tot fill de veí i ciutadà espanyol, has de pagar els impostos. És a dir, cobrem bé a gustet, però no són xifres desorbitades. No et fas milionari", va concloure.