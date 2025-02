Gir de 180º per a Carolina Lapausa després d'una trobada a 'Sueños de Libertad'

Luz, personatge de Carolina Lapausa, es troba amb una persona que no esperava veure a Barcelona. Aquest dijous 20 de febrer, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Andrés va retreure a Jesús que no anés a visitar-lo a la presó. Pon Pedro es va disculpar amb Digna per la seva intervenció per prolongar la detenció d'Andrés, però ella no estava per la labor de perdonar-lo. Miguel Ángel Vaca va rebre els resultats de les proves que li va fer el doctor Herrera i no eren com ell esperava.

Andrés va comentar amb Begoña el compromís que se sentia obligat a tenir amb María. Marta va encarregar a Fina que instruís a Gema en el seu nou lloc. Andrés va intentar calmar les aigües entre ambdues famílies, però, com sempre, Jesús tenia alguna cosa a objectar.

En audiències, aquest mes de gener, 'Sueños de libertad' amb un 13,3% de share i 1.238.000 espectadors va seguir líder invicte. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 4,3 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dijous de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Damián i Jesús demanen ajuda a Vaca per desestimar la investigació. Paral·lelament, el senyor Pedro intenta aconseguir el perdó de Digna, però critica la proposta de pau d'Andrés. Més tard, Andrés exposa la seva proposta empresarial i percep la tensió entre Damián i Jesús.

Luz, personatge de Carolina Lapausa, es troba amb una persona que no esperava veure a Barcelona. Digna pren una decisió respecte a la proposta de Claudia d'admetre Manuela per suplir Gema a casa De la Reina. A més, Clara, la mare de Pelayo, coneix Marta i queda encantada amb la seva futura nora.

Mentrestant, Begoña percep el nerviosisme de María davant la propera visita de la Guàrdia Civil. Finalment, Andrés descobreix Jesús en una situació molt compromesa.