La inesperada exigència de Sabela Arán que dona un gir de 180º a 'Valle Salvaje'

Victoria, personatge de Sabela Arán, parla amb Mercedes per exigir-li que abandoni 'Valle Salvaje'. Aquest divendres 21 de febrer, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Victoria va renyar Isabel per fer les tasques de la criada, quan Luisa va irrompre per reincorporar-se a la feina. Gaspar va descobrir alguna cosa al paller que el va omplir d'inquietud. Irene va intentar sonsacar a Leonardo la raó del seu distanciament amb Bàrbara.

Paral·lelament, Matilde va convèncer Victoria per cuidar d'Evaristo i Isabel va irrompre amb la notícia del dia, que va causar estupor a la Salcedo. Després de tornar a compartir un moment de complicitat amb Atanasio, Matilde es va enfrontar a la culpa quan Gaspar li va mostrar la prova de la seva infidelitat. Al seu torn, Adriana va tornar a rebutjar Julio i Victoria es va enfrontar al duc.

| RTVE

En audiències, 'Valle Salvaje' va experimentar una destacada remuntada al gener. Va tancar amb el seu millor promig mensual amb un 7,9% de quota i 666.000 espectadors, millorant un punt i 101.000 televidents respecte al desembre. A més, va ser la segona sèrie més consumida en diferit en sumar 216.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de divendres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', Adriana sent tot el pes de la culpabilitat per la seva falta de sinceritat amb Rafael. A més, s'assegura que aquest sàpiga que continua enamorada, tot i conèixer a través de Sol, que podria ser castigat amb el desterrament. Matilde continua obsessionant-se amb el nadó, a més de confessar a Gaspar que s'ha ficat al llit amb Atanasio, però Gaspar demana que no li expliqui més.

Així mateix, Bàrbara està molt afectada per la seva ruptura amb Leonardo i, encara que aquest intenta convèncer-la que poden continuar veient-se, la jove Salcedo s'hi nega. A més, Julio vol saber si Adriana i ell van en la mateixa direcció, i Adriana es veu obligada a mentir-li i dir-li que, en algun moment, va sentir alguna cosa per ell. I Victoria, personatge de Sabela Arán, parla amb Mercedes per exigir-li que abandoni 'Valle Salvaje'.