La demolidora decisió d'Isabel Serrano que dona un gir de 180° a 'La Promesa'

Leocadia, personatge d'Isabel Serrano, es cansa de les mostres d'afinitat entre Àngela i Curro. Aquest dijous 12 de juny a les 17:50h, els espectadors podran continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Manuel va explicar a Simona que va descobrir que, en realitat, Toño i Norberta no estaven casats. Leocadia va retreure a Àngela l'abraçada que va fer a Curro i va aconseguir que Alonso parlés amb el seu fill per exigir-li que mantingués les distàncies amb la senyoreta. Lisandro es va negar a explicar com pretenia agrair a Adriano el que va fer per ell, però el marit de Catalina va preferir defugir-lo.

Rómulo i Emilia van reconèixer davant Pía i Ricardo que estaven junts, mentre Manuel i Toño van rebre una misteriosa carta. Pía es va colar al despatx per recuperar la polsera que van comprar a la joieria Llop i, juntament amb Lope, va fer un descobriment inquietant. Samuel va assegurar que no va ser Petra qui va enviar la carta que el delatava, però no va donar més explicacions i va rebutjar els seus companys.

| RTVE

En audiències, durant el mes de maig, 'La Promesa' va aconseguir màxim històric amb una mitjana d'un 14,4% de quota i 1.012.000 seguidors. La sèrie, que va pujar quatre dècimes de share respecte al mes d'abril, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en dotze de les quinze comunitats.

Què passarà al capítol de dijous de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', el veritable culpable de l'excomunió de Samuel no és la persona que María Fernández esperava. Leocadia, personatge d'Isabel Serrano, es cansa de les mostres d'afinitat entre Àngela i Curro i pren una decisió demolidora per a la jove. Inesperada és la insistència de Lisandro a obsequiar Adriano per haver-li salvat la vida.

Lope, Curro i Pía continuen buscant la veritat darrere de la misteriosa joia que contenia el verí i es veuen obligats a prendre una decisió dràstica. Han de provar el químic per assegurar-se que és cianur. Quan descobreixen que Rómulo i Emilia es donaran una oportunitat, els cuiners admeten davant la infermera que han notat el majordom molt estrany últimament.