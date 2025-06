La confessió de Daniel Schröder que dona un gir de 180° al que es coneixia a 'La Promesa'

María Fernández s'enfronta a Samuel, personatge de Daniel Schröder, que li fa una sorprenent revelació. Aquest dimecres 11 de juny a les 17:50h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', la mort d'Eugenia va continuar clavada en Curro com un punyal i només Àngela va tenir a les seves mans calmar tant de dolor. Adriano va continuar amb la seva recuperació i Emilia i Catalina van prendre una decisió que no va agradar al noi. Samuel va insistir a preocupar-se per la situació de Petra, però ningú va semblar saber on era, ni van mostrar interès.

Lisandro va canviar la seva actitud amb Adriano de manera radical. El duc va sorprendre tothom en revelar que pretenia obsequiar el llaurador. Un obsequi personal va ser el que va al·legar Pía que era la misteriosa polsera d'esmaragda per intentar recuperar-la.

En audiències, durant el mes de maig,'La Promesa' va aconseguir màxim històric amb una mitjana del 14,4% de quota i 1.012.000 seguidors. La sèrie, que va pujar quatre dècimes de share respecte al mes d'abril, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en dotze de les quinze comunitats.

Què passarà al capítol de dimecres de 'La Promesa'?

Al nou capítol de 'La Promesa',Manuel explica a Simona que ha descobert que, en realitat, Toño i Norberta no estan casats. Leocadia retreu a Àngela l'abraçada que va fer a Curro i aconsegueix que Alonso parli amb el seu fill per exigir-li que mantingui les distàncies amb la senyoreta. Lisandro es nega a explicar com pretén agrair a Adriano el que va fer per ell, però el marit de Catalina prefereix defugir-lo.

Rómulo i Emilia reconeixen davant Pía i Ricardo que estan junts, mentre Manuel i Toño reben una misteriosa carta. Pía s'escola al despatx per recuperar la polsera que van comprar a la joieria Llop i, juntament amb Lope, fa un inquietant descobriment. Samuel assegura que no va ser Petra qui va enviar la carta que el delatava, però no dona més explicacions i defuig els seus companys. María Fernández s'enfronta a ell i Samuel, personatge de Daniel Schröder, li fa una sorprenent revelació.