La decisió de Manuel Regueiro que dona un gir de 180º al futur de 'La Promesa'

Alonso, personatge de Manuel Regueiro, no veu una altra alternativa que haver de prescindir d'alguns membres del servei. Aquest dilluns 10 de febrer a les 17:30h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Samuel va anunciar que la marquesa no li permetia marxar, cosa que va alegrar María Fernández. Després de parlar amb Manuel, Jana va decidir mantenir-se al marge dels assumptes de la família, mentre Leocadia la va empènyer a rebel·lar-se. La desaparició d'uns sacs de farina va crear tensions a la cuina, però, descobrir qui va ser qui els va sostreure, era tota una sorpresa.

Cruz va intentar convèncer Martina que deixés el seu percentatge de 'La Promesa' en mans d'Alonso. Jana va continuar investigant l'habitació secreta i, finalment, va aconseguir obrir la porta misteriosa. Cruz va posar el crit al cel quan descobreix que Alonso li ha deixat el palau de Madrid a Catalina.

| RTVE

En audiències, aquest mes de gener, 'La Promesa' es va mostrar imparable i sense rival. Va tancar gener amb el seu millor promig mensual històric en quota, milers i contactes mitjans diaris: 14,4% de share, 1.184.000 espectadors i 1,7 milions. A més, va guanyar 1,5 punts de quota i 150.000 espectadors respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',Jana està decidida a arribar al fons del secret que amaga el passadís de l'habitació secreta, però, pel camí, podria ser descoberta. Al descobert queden les intencions de Martina respecte a qui donar suport: a Catalina o al seu oncle Alonso. Alonso, personatge de Manuel Regueiro, no veu una altra alternativa que haver de prescindir del servei, però Ròmul intervé amb una proposta que podria evitar-ho.

Per molt que intenti evitar-ho, a María Fernández no li quedarà altra que admetre la veritat quan algú indagui en la seva relació amb el capellà. Ricardo no pensa cedir davant Ana, però es veu entre l'espasa i la paret després d'una imprevista petició per part de Santos.