'Es delito': Juan del Val señala lo que se ha hecho en directo en 'De Viernes'

Este domingo, 9 de febrero, en 'La Roca', se debatió sobre la filtración de mensajes privados que Claudia Bavel hizo en 'De Viernes' sobre su supuesta relación con Iker Casillas. En este contexto, Juan del Val se mostró especialmente crítico con la difusión de estas conversaciones, calificándola de "intolerable" e incluso de "delito".

Recordamos que Claudia Bavel regresó a 'De Viernes' para seguir relatando su versión sobre su relación con Iker Casillas. Durante su intervención, mencionó la existencia de un vídeo de contenido sexual de ambos que, supuestamente, el exfutbolista habría filtrado. "La información que tiene Iker en su poder es algo muy íntimo que deseo que no sea real que se ha difundido, porque sería un antes y un después", afirmó la actriz.

Sobre el material audiovisual que, Claudia Bavel explicó que "decidimos en conjunto grabarnos. Se grabó con su teléfono porque a mí ese vídeo en mi móvil me daría miedo tenerlo, por si me lo roban o lo que sea. Pero yo le doy autorización, porque yo estoy ahí". De este modo, dejó claro que la grabación fue consensuada por ambas partes.

| Mediaset

La actriz de cine también reveló en 'De Viernes' una serie de mensajes íntimos que había intercambiado con Iker Casillas. "Solamente distribuirlo en otros móviles es delito", aseguró Juan del Val en el programa de laSexta. Además, insistió en que "independientemente de cómo nos caiga el personaje, esto es intolerable".

"Que alguien publique mensajes de WhatsApp, no sé si es un delito o no, por supuesto debería serlo, pero es lamentable", enfatizó Juan del Val. Asimismo, arremetió contra Claudia Bavel, asegurando que esta actuación la deja "absolutamente descalificada para cualquier cosa, no se puede hacer, punto".

Recordamos que, en audiencias, 'La Roca' no destacó en laSexta con tan solo un 4,2% de cuota y 410.000. Sin embargo, el programa en el que colabora Juan del Val, tuvo una curva ascendente, terminando en el 7,7%.