La decisió d'Evren que cau com una galleda d'aigua freda a la Bahar a 'Renéixer'

Antena 3 emet aquest dimarts 3 de juny, a les 23h, un nou capítol de 'Renéixer',després d'una nova entrega d''El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renéixer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítolanterior, l'Evren es va desmaiar enmig d'una operació i la Bahar va haver d'ocupar-se del trasplantament. La Bahar es va sentir molt decebuda amb l'Evren i ell va decidir renunciar a la seva feina com a cirurgià.A més, la premsa es va assabentar del que havia passat amb el desmai de l'Evren i van començar a parlar de negligència a l'hospital Peran.

En Timur va besar l'Efsun i ella li va deixar clar que no volia ser la seva aventura, però tots dos van acordar mantenir les distàncies entre ells. L'Umay va buscar en Cem perquè no responia les seves trucades i no podia oblidar-se d'ell. En Timur, molt estressat, va rebre els retrets de la Rengin, que li va retreure que sempre fugia dels seus problemes perquè no aguantava més, però necessitava saber que no hi havia una altra dona i que estava equivocada.

| Atresmedia

'Renéixer' compta amb un elenc format perDemet Evgar ('En flames'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secrets de família') i Buğra Gülsoy ('La meva filla', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak completen el repartiment.

Què passarà al capítol de 'Renéixer' de dimarts

D'aquesta manera, al nou capítol de 'Renéixer', la Rengin està patint molt per culpa d'en Timur i la relació tan tempestuosa que tenen. La televisió està entrevistant la Bahar i en Timur quan arriben els resultats de les proves toxicològiques de l'Evren. Per sort, els resultats mostren que està net i tota l'audiència s'assabenta que no s'ha produït cap negligència per part seva.

La Bahar demana disculpes a l'Evren per no haver-lo cregut i assegura que tenia molta por que li passés alguna cosa. A més, li promet estar sempre al seu costat, però l'Evren creu que no podran superar el sotrac que estan travessant i decideix trencar la seva relació. I és que, en realitat, va canviar les seves mostres de sang d'amagat perquè els resultats mostressin que estava net.