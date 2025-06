Gerra d'aigua freda per a Bahar després del que ha passat amb Evren a 'Renéixer'

Antena 3 emet aquest dilluns 2 de juny, a les 23h, un nou capítol de 'Renéixer',després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renéixer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, en Cem va decidir allunyar-se de l'Umay per no fer-la patir, perquè pensava que feia mal a la gent que estimava. La Seren va intentar arreglar la seva relació amb l'Aziz i tots dos es van reconciliar per fi. La Rengin va intentar parar-li una trampa al Timur, però no va sortir com esperava i ell es va enfadar, fart de la seva actitud i desconfiança.

La Rengin va testificar al judici per la custòdia de l'Umay i va assegurar que la Bahar era una de les mares més dedicades i responsables que coneixia. L'Evren va començar a marejar-se durant una operació per haver superat la dosi de la seva pròpia medicació, tot i conèixer els efectes secundaris. El Timur, cansat de la Rengin, va prendre una decisió dràstica com a venjança.

'Renéixer' compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En flames'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secrets de família') i Buğra Gülsoy ('La meva filla', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen el repartiment.

Què passarà al capítol de 'Renéixer' de dilluns?

D'aquesta manera, al nou capítol de 'Renéixer', L'Evren es desmaia enmig d'una operació i la Bahar s'ha d'ocupar del trasplantament. La Bahar està molt decebuda amb l'Evren i ell decideix renunciar a la seva feina com a cirurgià. A més, la premsa s'assabenta del que ha passat amb el desmai de l'Evren i parlen de negligència a l'hospital Peran.

El Timur fa un petó a l'Efsun i ella li diu que no vol ser la seva aventura, però tots dos acorden mantenir les distàncies entre ells. L'Umay busca en Cem perquè no respon les seves trucades i no el pot oblidar. El Timur està molt estressat i la Rengin li retreu que sempre fuig dels seus problemes perquè no en pot més, però necessita saber que no hi ha una altra dona i que està equivocada.