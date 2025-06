Gerra d'aigua freda per a Dani Tatay després d'un descobriment a 'Sueños de Libertad'

L'Andrés, personatge de Dani Tatay, furiós, té clar qui ha acusat la Begoña. Aquest dimarts 3 de juny, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', el sergent Pontón va interrogar durament la Begoña. La Marta va intentar advertir la senyora Clara sobre l'estafa del projecte immobiliari de Montesquinza. El Raúl va preocupar la Manuela i el Gaspar per la seva relació amb la María, que, al seu torn, va prendre una decisió important.

La Begoña es va desfogar amb la Luz sobre la seva preocupació per haver mentit la nit que va morir en Jesús. Els De la Reina van creure que la trucada a Pontón va ser cosa d'en el senyor Pedro, per això en Damián va buscar assestar un cop que desestabilitzés el seu rival. La Digna, víctima de la culpa, es va ensorrar davant d'en el senyor Pedro i va manifestar la seva intenció de lliurar-se a la guàrdia civil per la mort d'en Jesús.

| Atresmedia

En audiències, durant el mes de maig, 'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,7% de quota i 1.203.000 seguidors. La ficció, que va pujar, va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +5,7 i +6,7 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics.

Què passarà al capítol de dimarts de 'Sueños de libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de libertad', en Damián cita en Pontón disposat a acusar en el senyor Pedro, però el sergent li revela que va ser una dona qui va trucar acusant la Begoña... En Damián explica aquesta informació als seus fills, i l'Andrés, personatge de Dani Tatay, ja té clar qui ha estat i, furiós, confronta directament la María per haver-la acusat. Per la seva banda, la Luz intenta calmar la Begoña, que tem pel seu futur.

Arran de la investigació d'en Pontón, la Digna té dubtes sobre la celebració del seu casament, però amaga a en Joaquín i la Gema els motius. En Damián intenta convèncer en Luis perquè contracti la Cristina, mentre la Manuela descobreix que el Raúl i la María han trencat la seva relació. La investigació d'en Pontón fa que en Pelayo es replantegi viure a Madrid.