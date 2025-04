Per què aquesta nit no s'emet una nova gala de 'Tu Cara Me Suena' a Antena 3?

Els seguidors de 'Tu Cara Me Suena' es queden sense un nou programa aquesta setmana. Fa tan sols dues setmanes que el canal va estrenar la nova edició del talent show presentat per Manel Fuentes. No obstant això, Antena 3 ha decidit cancel·lar aquesta setmana l'emissió de la tercera gala de 'Tu Cara Me Suena', prevista per a aquest mateix divendres 18 d'abril.

El motiu no és altre que el festiu nacional pel Divendres Sant. Sent un dia de poc consum televisiu, Antena 3 ha optat per retirar la tercera gala de 'Tu Cara Me Suena'. El mateix passa a Telecinco, que tampoc emetrà un nou programa de 'De Viernes', sinó que hi haurà un refregit amb els millors moments. A més, al llarg del dia, tampoc hi haurà programació normal, amb el multicine a la tarda i reposicions de Karlos Arguiñano i 'La Ruleta de la Suerte' al matí.

Per tant, les espectadors hauran d'esperar al divendres 25 d'abril per poder gaudir de les noves actuacions dels concursants de 'Tu Cara Me Suena'. No obstant això, els usuaris premium d'atresplayer sí que poden avançar-se ja a l'emissió de la nova gala d'estrena.

| Atresmedia

En audiències, 'Tu Cara Me Suena' va arrasar en la seva segona gala com el més vist del dia amb un 22,7% i 2.061.000 seguidors. El talent show de Manel Fuentes va aconseguir el minut d'or del dia a les 23:20h amb 2.591.850 seguidors i un 26,5% de share. 'Tu Cara Me Suena', que va liderar la nit, va congregar 5,1M d'espectadors únics.

Llista d'imitacions de la Gala 3 de 'Tu Cara Me Suena'

Bertín Osborne: Antonio Flores

Antonio Flores Goyo Jiménez: La la love you (original i còpia)

La la love you (original i còpia) Manu Baqueiro: Viceversa

Viceversa Yenesi: Yurena (training VIP)

Yurena (training VIP) Ana Guerra: Thalía

Thalía Melani: La quinta estación

La quinta estación Gisela: Dustin Springfield

Dustin Springfield Esperansa Grasia: Lola Young

Lola Young Mikel Herzog JR: Maroon 5

Cal destacar que el rànquing general de 'Tu Cara Me Suena' actualment el lideren Mikel Herzog JR (46), Melani (42) i Gisela Lladó (40). Estan al centre de la taula Ana Guerra (31), Esperansa Grasia (30) i Yenesi (28). Finalment, tanquen la llista Bertín Osborne (27), Manu Baqueiro (24) i Goyo Jiménez (20).