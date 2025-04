La decisió de Marta Belmonte després dels tràgics successos a 'Sueños de Libertad'

La mort del seu germà Jesús i ara l'accident del seu cosí Luis, li ha fet a Marta replantejar-se moltes coses. El personatge de Marta Belmonte a 'Sueños de Libertad' s'ha adonat que la vida és massa curta i que la mort pot aparèixer en qualsevol moment. És per això que ha pres una important decisió.

Marta decideix incloure a Fina en el seu testament a 'Sueños de Libertad'. Si alguna cosa li arriba a passar, la jove no es quedi desvalguda, ja que no té més família que ella. Abans, li ho comunica a Pelayo i després li ho explica a Fina, que es queda sense paraules amb aquest bonic gest de la seva estimada.

"M'angoixa que em passi alguna cosa i deixar-te desvalguda, no poder estar per cuidar-te", li comunica el personatge de Marta Belmonte a 'Sueños de Libertad'. "Jo tindria a Carmen i Claudia", respon Fina. No obstant això, Marta ho té clar: "Ho sé, són les teves amigues, però no és el mateix, no em quedo tranquil·la".

| Atresmedia

"Fins on la llei em permeti, vull incloure't en el meu testament", li comunica amb rotunditat la protagonista. Malgrat el desconcert de Fina, Marta ho té clar: "Està decidit, no és negociable".

Fina li respon que no pot permetre-ho perquè l'únic que vol és ella i no vol res econòmic. No obstant això, Marta insisteix que ha d'acceptar: "L'únic que vull és que acceptis, fes-me aquest favor. Ets la meva dona, encara que la llei no ens reconegui aquest dret és el just".

D'aquesta manera, Marta vol intentar-ho fins on la llei ho permeti i que Fina sigui la seva hereva. Ara, en els pròxims capítols de 'Sueños de Libertad', queda per saber com reaccionarà Damián quan descobreixi els plans de la seva filla.

En audiències, durant el mes de març, 'Sueños de libertad' ha estat la sèrie diària més vista de la televisió amb un 13,3% de share i 1.232.000 espectadors. La ficció d'Antena 3 ha estat líder un mes més, assolint el seu segon mes més vist de temporada. A més, 'Sueños de Libertad' als seus competidors, Telecinco i La 1, per +5,1 i +4,9 punts de quota de pantalla.