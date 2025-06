La decisió d'Ana Fernández que dona un gir de 180º a 'Sueños de Libertad'

Digna, personatge d'Ana Fernández, víctima de la culpa, pretén entregar-se a la Guàrdia Civil. Aquest dilluns 2 de juny, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'Atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', vista la seva bona sintonia, en Luis es va proposar passar més temps amb en Teo. La Marta va dubtar sobre la proposta d'inversió de dona Clara, mentre la María va demanar a la Claudia discreció perquè no expliqués el seu afer amb en Raúl. Després de la visita d'en Damián, la Digna va acudir a en Pedro molt preocupada i la Begoña va acusar la María d'estar darrere de la nota anònima.

En Tasio va viure com una injustícia haver estat relegat al seu lloc anterior, i en Pedro va buscar en Damián per enfrontar-lo pel que li va explicar a la Digna. En Tasio va deixar clar que deixaria de votar a favor d'en Pedro si aquest no canviava la seva actitud. La María va alertar el sergent Pontón sobre la possible mentida de la Begoña en la seva coartada.

En audiències, durant el mes de maig, 'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,7% de quota i 1.203.000 seguidors. La ficció, que va pujar, va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +5,7 i +6,7 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics.

Què passarà al capítol de dilluns de 'Sueños de libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de libertad',el sergent Pontón interroga durament la Begoña. La Marta intenta advertir la dona Clara sobre l'estafa del projecte immobiliari de Montesquinza. En Raúl preocupa la Manuela i en Gaspar per la seva relació amb la María, que, al seu torn, pren una decisió important.

La Begoña es desfoga amb la Luz sobre la seva preocupació per haver mentit sobre la nit en què va morir en Jesús. Els De la Reina creuen que la trucada a en Pontón va ser cosa d'en el senyor Pedro, per això en Damián busca assestar un cop que desestabilitzi en el senyor Pedro. Digna, personatge d'Ana Fernández, víctima de la culpa, s'enfonsa amb en el senyor Pedro i pretén entregar-se a la Guàrdia Civil per la mort d'en Jesús.