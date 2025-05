El canvi important que marca un abans i un després a 'Sueños de Libertad'

'Sueños de libertad' continua el seu recorregut a Antena 3 amb una notable transformació visual i narrativa. Coincidint amb diversos canvis en les seves trames, la ficció ha introduït una nova capçalera que reflecteix els recents moviments en el seu elenc i els girs argumentals que estan per venir.

El canvi més evident arriba amb l'entrada d' Oriol Tarrassón, que s'incorpora a la història donant vida a Gabriel.Es tracta d'un home carismàtic i enigmàtic l'arribada del qual a Toledo amaga motius foscos. La seva aparició no només reconfigura les dinàmiques entre personatges, sinó que també es trasllada al pla visual, ja que la seva cara ocupa ara un lloc destacat a la nova capçalera.

Tot i que la nova capçalera manté com a banda sonora la cançó 'Sueños de libertad', composta i interpretada per Alejandro Martínez, Luís Ramiro i Marwan, i produïda per David Parejo per a Atresmúsica; visualment la figura d'Oriol Tarrassón passa a ocupar el segon lloc dins la presentació dels personatges.

| Atresmedia

Aquest lloc l'ocupava fins ara Alain Hernández, intèrpret de Jesús de la Reina, el personatge del qual va tenir un final dramàtic després del seu enfrontament amb Digna.La seva sortida de 'Sueños de libertad' ha propiciat aquesta reorganització a la capçalera, marcant un traspàs simbòlic de protagonisme.

Tanmateix, l'essència musical i estètica es manté intacta. La cançó tracta temes com l'amor i els desitjos de llibertat, fidel a les trames de la ficció. En ella, veiem els principals escenaris de la sèrie i els seus protagonistes.

L'entrada de Gabriel en l'entorn familiar i la seva implicació directa en fets clau del passat fan preveure que el seu paper serà essencial en els conflictes que s'acosten. Amb aquest moviment, 'Sueños de libertad' obre una nova etapa en què les velles ferides, els secrets ocults i els nous vincles familiars prometen mantenir l'interès dels espectadors.

En audiències, durant el mes d'abril, 'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,2% de quota i 1.163.000 seguidors. La ficció va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +4,5 i +4,8 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics