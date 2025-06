David Cantero torna a la televisió: participarà a 'Patas Arriba' de Canal Sur

David Cantero reapareix a televisió i ho fa de la mà de Canal Sur. Com cada dissabte, una nova cara famosa se suma a la família de 'Patas Arriba' enviant una salutació al programa pioner en benestar animal. Segons hem sabut en exclusiva a TVeo, en l'entrega d'aquest 7 de juny, David Cantero serà protagonista juntament amb la seva gosseta Haru, un beagle de tres anys d'edat.

Des que el periodista va sortir d'Informativos Telecinco i Mediaset, el seu animal de companyia s'ha convertit en un dels pilars fonamentals de la seva vida, tal com comparteix en nombroses publicacions del seu Instagram personal. A 'Patas Arriba', David Cantero revelarà com va arribar Haru a la seva vida i com és la seva relació amb ella en el dia a dia.

D'aquesta manera, Canal Sur es converteix ara en la primera televisió en què la cara d'Informativos Telecinco reapareix després de la seva inesperada sortida de Mediaset. Després de protagonitzar la campanya Inmunofitness GSK a Mediaset, David Cantero no ha tornat a aparèixer en cap altra cadena de televisió, tot i que ha concedit nombroses entrevistes a diferents mitjans de comunicació.

Així és 'Patas Arriba', el format pioner en benestar animal de Canal Sur i Lapa Creativa

| Canal Sur

Des d'Andalusia, la comunitat autònoma amb les xifres més altes de maltractament animal segons dades del Ministeri de l'Interior, Canal Sur aposta en la seva programació per 'Patas Arriba'. Es tracta d'un espai pioner en el panorama audiovisual espanyol que retrata la nova manera en què la societat percep els animals.

Per primera vegada, els humans reten homenatge als seus animals de companyia, transcendint l'entreteniment i convertint un programa de televisió en un vehicle de conscienciació, sensibilització i educació sobre el benestar animal.

Presentat per Mar Vega i produït per Lapa Creativa, és el primer format a Espanya que tracta el vincle humà-animal des d'una perspectiva social i emocional. 'Patas Arriba' visibilitza cada dissabte a Canal Sur diferents històries de superació, teràpia i resiliència a través dels animals i promou el respecte i el compromís amb el seu benestar.

D'aquesta manera, demostra el valor del servei públic de Canal Sur, posant el focus en els habitants de la comunitat autònoma i les seves històries. I és que 'Patas Arriba' ofereix un contingut que no només informa, sinó que també educa i transforma.

En una redacció pet friendly, més d'una desena de professionals donen vida a 'Patas Arriba' a Lapa Creativa. Un equip capitanejat pels productors executius Nacho Lagos i Pablo Antón, compromès amb la millora social i en crear programes de televisió que entretinguin, però també il·luminin i eduquin els espectadors. A més de 'Patas Arriba', la productora també ha estat al capdavant del primer documental del musical 'Gypsy' d'Antonio Banderas, el cicle de conferències 'Imbatibles' de Fernando Díaz de la Guardia i ha coproduït la sèrie documental 'Desafío Ártico', mereixedora d'un Premi Iris.