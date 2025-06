Audiències: Antena 3 lidera el maig davant de Telecinco, que cau a un 9,8% per sota de La 1

El maig culmina sense canvi de posicions per a les cadenes generalistes. La 1 ha aconseguit mantenir la segona posició gràcies a la fortalesa dels seus esdeveniments especials i la pujada progressiva de la seva programació, tot i 'La Familia de la Tele'. Per tant, Telecinco es conforma com a tercera opció davant l'inquebrantable lideratge d'Antena 3 durant el mes de maig.

D'aquesta manera, Antena 3 lidera en audiències amb un 13,3%, pujant vuit dècimes en comparació amb l'abril. Per la seva banda, La 1 s'afiança com a segona opció amb un 10,4%, baixant dues dècimes respecte a l'abril, però millorant 1,3 punts en relació amb el maig de 2024. Finalment, Telecinco segueix en tercera posició amb un fluix 9,8%, caient sis dècimes respecte a l'abril i perdent set dècimes respecte al maig de 2024.

Pel que fa a laSexta, marca un sòlid 6,5% de share, repetint dada respecte a l'abril. Per la seva banda, Cuatro arriba a un 5,9%, millorant dues dècimes respecte al mes passat i set respecte al maig de 2024.

A nivell grupal, Atresmedia lidera amb un 26,9%, creixent un punt respecte a l'abril: Atreseries (2%), Nova (1,9%), Neox (1,8%) i Mega (1,4%). Mediaset (24,5%) és segona, però baixa sis dècimes: amb Energy (2,5%) i FDF (2,3%) al capdavant entre les temàtiques, seguits de Be Mad (1,8%), Divinity (1,3%) i Boing (0,9%). Finalment, RTVE puja fins al 15,5%, millorant vuit dècimes en el grup: La 2 (2,9%), Canal 24 Horas (1,1%), Clan (0,8%) i Teledeporte (0,4%).

'El Hormiguero' recupera la posició com el programa més vist del mes des d'Antena 3

Antena 3 (13,3%) brilla al maig, reforçant la seva posició com a cadena líder ja durant deu mesos seguits (des de l'agost de 2024). Creix fins al seu millor resultat en un any i lidera a més distància dels seus competidors, també en prime time, on puja fins a un 14,1%, el seu màxim des del novembre de 2023.

D'aquesta manera, 'El Hormiguero' (1.938.000 i 15,4%) torna a encapçalar el rànquingcom el programa més vist de la televisió. Lidera amb la major distància davant de 'La Revuelta' (+4,1 punts) i augmenta a +5,8 punts la distància amb 'Supervivientes'.

| Antena 3

Per la seva banda, 'Tu cara me suena' (1.735.000 i 21%) és el segon programa més vistde la televisió, arrasant cada setmana, líder absolut, a 9,8 punts de 'De Viernes'. El segueix 'Pasapalabra' (19,9% i 1.688.000), sent de nou líder amb la seva millor quota des del juliol de 2023, a més avantatge sobre 'Reacción en Cadena' de +11,4 punts. 'La Ruleta de la Suerte' (22,7% i 1.606.000) completa el top assolint 61 mesos consecutius de lideratge, sent, a més, el programa amb més quota de la televisió, amb la qual supera 'Vamos a ver' per +12,5 punts.

A nivell diari, 'Sueños de libertad' (13,7% i 1.203.000) torna a coronar-se com la sèrie més vista, líder imbatible amb el seu tercer millor mes històric. Just després, 'Y Ahora Sonsoles' (10,9% i 789.000) lidera pujant sis dècimes al seu millor mes des del juny de 2024. Al migdia, 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' (18% i 838.000) segueix imbatible i lidera per 38è mes consecutiu, a una distància de +6,2 punts sobre 'Vamos a ver'.

Cal destacar que Antena 3 Noticias (19,1 i 1,8 M) culmina 65 mesos de lideratge consecutiu.Antena 3 Noticias 1 (22,9% i 2.090.000) encadena 88 mesos de lideratge consecutiu i Antena 3 Noticias 2 (18,4% i 1.917.000) també ha liderat durant 58 mesos consecutius. Per la seva banda, Antena 3 Noticias Fin de Semana (15,6% i 1.457.000) encadena també 58 mesos com l'opció informativa més vista.

La 1 aconsegueix l'emissió més vista del mes amb Eurovisió

| RTVE

Tot i 'La Familia de la Tele', La 1 (10,4%) torna a situar-se un mes més com la segona cadena més vista. L'última edició del Festival d'Eurovisió va congregar 5,8 milions d'espectadors amb una quota del 50,1%, convertint-se en el programa d'entreteniment més vist de l'any i la temporada.

A nivell diari, a la tarda, 'La Promesa' (14,4% i 1.012.000)aconsegueix màxim històric liderant en tots els seus capítols, sent l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant. Per la seva banda, 'Valle Salvaje' (10,3% i 788.000) també puja a màxim històric i lidera entre joves. A més, 'Aquí la Tierra' (9,2% i 811.000) manté el segon lloc, mentre que l'edició dels diumenges lidera amb un 9,7% i 960.000.

| RTVE

A la franja matinal, 'La Hora de La 1' (16,6% i 328.000), promedia 2,8 punts més respecte a la temporada anterior i 3 respecte al maig de 2024. A més, 'Mañaneros 360' (11,5% i 352.000)aconsegueix la quota més alta de La 1 en aquesta franja des del maig de 2012, millorant la franja aquesta temporada en 2,5 punts i respecte a la temporada anterior en 3,3 punts.

En prime time, 'La Revuelta' (11,3% i 1.412.000) segueix com a segona opció de la seva franja, perdent dues dècimes respecte a l'abril. Just després, 'Masterchef' (12,3% i 795.000) és líder de la nit dels dilluns, governant en tots els públics entre 13 i 64 anys. Per la seva banda, 'The Floor' (11,7% i 1.022.000)és líder absolut de la nit dels dimecres. A més, 'Futuro Imperfecto' (12,7% i 1.195.000) és segona opció de la seva franja, pujant a un espectacular 18,6% entre 25 a 44 anys.

Telecinco segueix en tercera posició tot i les grans audiències de 'Supervivientes'

| Telecinco

Telecinco (9,8%) segueix sense trobar el seu lloc i és tercera, per sota del doble dígit, només liderant el late night (14,4%). El seu gran reclam segueix sent 'Supervivientes' (20,2% i 1.380.000), liderant a la gala de dijous de manera absoluta, duplicant la resta d'ofertes. 'Supervivientes: Conexión Honduras' (15,8% i 1.327.000) i 'Supervivientes: Tierra de Nadie' (19,5% i 1.298.000) també lideren la seva franja a la nit dels diumenges i els dimarts, respectivament.

En prime time també aconsegueixen superar el doble dígit, com a segona opció, 'De Viernes' (11,2% i 895.000) i 'Hay una cosa que te quiero decir' (11,2% i 890.000) els dissabtes.

A nivell diari destaca 'El Programa de Ana Rosa' (13,8% i 306.000) com l'oferta d'informació més vista a la seva franja. Just després, 'Vamos a Ver' (13,4% i 429.000) repeteix al maig lideratge en audiències de la seva franja, amb un 18% entre els espectadors de 45 a 54 anys. A la tarda, 'El Diario de Jorge' (9,9% i 686.000) anota el seu segon millor resultat històric, després del fluix 'Tardear' (9% i 724.000).