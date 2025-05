Preocupació per Bahar després de l'incident que podria portar-la a la presó a 'Renéixer'

El que havia de ser una tarda tranquil·la en família a 'Renacer' s'ha convertit en un malson. Bahar, incapaç de suportar els constants menyspreus per part de la seva consogra Efsun, va recórrer a l'alcohol per intentar calmar l'angoixa. La fredor de les seves paraules, els gestos plens de menyspreu i les humiliacions públiques van acabar per trencar-la, fins a fer-li perdre el control.

Recordem que Bahar va entregar a Seren unes arracades de gran valor sentimental pertanyents a la seva família, una joia amb història que havia conservat des del dia del seu casament. No obstant això, en assabentar-se que Efsun planejava desfer-se'n, Bahar va prendre una decisió desesperada a 'Renacer'. La protagonista va esperar que la casa quedés buida i va tornar en secret per recuperar-les.

Mentre baixava les escales amb cautela i a les fosques per no ser descoberta, Efsun va tornar sobtadament a la mansió. En notar que no s'encenien els llums, va utilitzar la llanterna del seu telèfon per pujar a 'Renacer'. Va ser llavors quan ambdues es van trobar cara a cara i, l'ensurt va ser tan gran, que Efsun va perdre l'equilibri i va caure per les escales.

| Atresmedia

En aquell moment, van arribar Seren, Timur i Uras. Bahar, paralitzada per la por, va sortir corrent. A fora l'esperava Evren, que va entrar immediatament per ajudar-la a escapar abans que algú pogués veure-la.

D'aquesta manera, Efsun va ser traslladada a l'hospital amb urgència, on els metges van informar que requeria una intervenció quirúrgica a la cama. No obstant això, el cop al cap va provocar canvis en el seu comportament. Va començar a parlar sense filtre, sense pensar en el dany que les seves paraules podrien causar.

Davant de tothom, no va dubtar a assenyalar Bahar: "És culpa seva. Si mai l'hagués coneguda, res d'això hauria passat". Les seves paraules van deixar tothom impactat, mentre Bahar pregava que no se li donés importància, temerosa que els seus actes puguin ser descoberts.

Posteriorment, des del seu llit de l'hospital de 'Renacer', Efsun va reunir tota la família a la seva habitació amb un missatge vol descobrir qui la va empènyer. Per això, ha contractat un investigador privat, que va deixar anar una declaració que va deixar la sala glaçada: "Algú va entrar a casa seva, ho va posar tot potes enlaire i va intentar matar-la. Un de vosaltres és el criminal":

El silenci va ser absolut a 'Renacer', ja que ningú va reaccionar. Però entre tots, la que més va evidenciar el seu nerviosisme va ser Bahar. És conscient que qualsevol pas en fals podria condemnar-la, i que Efsun està decidida a arribar fins al final. D'aquesta manera, Efsun va ser categòrica a 'Renacer': no pensa perdonar perquè vol la veritat i justícia.