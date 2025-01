Arturo Valls apareix per sorpresa a 'La Revuelta' i aclareix la seva relació amb Antena 3

Aquest dimarts 21 de gener, el còmic Arturo Valls va fer el seu debut a 'La Revuelta' de David Broncano per promocionar el seu curt nominat als Premis Goya, titulat "El trono". No obstant això, el seu pla inicial va donar un gir inesperat a causa de la complicitat i les bromes del presentador. I és que David Broncano no va deixar passar l'oportunitat d'allargar la visita de l'actor, habitualment lligat a Atresmedia.

"A la merda la meva excusa, és un bidet? La meva excusa era "El trono", ara t'ho explico", exclamà Arturo Valls. I és que es va adonar, ja al plató, que l'objecte que esperava utilitzar com a ganxo a l'escenari no era un vàter.

Encara que Arturo Valls va deixar clar que la seva intenció era participar només per uns minuts, David Broncano es va assegurar de retenir-lo al sofà de 'La Revuelta', iniciant una divertida conversa plena d'ironies sobre la televisió. "Jo tinc el carnet platí de 'El Hormiguero', jo puc anar-hi o al programa que vulgui. De fet vinc ara de Telecinco i no s'han adonat...", bromejà Arturo Valls, desfermant rialles entre el públic.

| RTVE

El còmic també va llançar un comentari que no va passar desapercebut, en referir-se a la complicada etapa d'audiències que travessa Telecinco. "No saben què ha passat, com allò ara mateix... bé", va dir entre rialles, deixant entreveure el seu humor afilat.

David Broncano va voler proposar-li alguna cosa especial: que Arturo Valls fos el primer a aparèixer el mateix dia a 'La Revuelta' i a 'El Hormiguero'. La idea va semblar entusiasmar l'invitat. "Ho intentaré", va respondre Arturo Valls, abans de fer broma sobre una situació la gran polèmica relacionada amb Pablo Motos: "Això li va passar a Jorge Martín, ah no no...".

Enmig de les bromes, David Broncano li va recordar que ja no formava part d'Antena 3 ni de La 1, cosa que va portar Arturo Valls a parlar sobre els seus nous projectes. "Molt bona relació amb Antena 3, ha estat un matrimoni. I ara iniciant una bona amistat amb Televisió Espanyola, tinc relació oberta a la tele", afirmà el presentador, que aviat debutarà a La 1 amb 'That's my jam'.