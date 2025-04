Ningú esperava la resposta de Chenoa en ser preguntada per diners a 'La Revuelta'

Chenoa va tornar a deixar empremta aquest dilluns 21 d'abril amb la seva visita a 'La Revuelta' de David Broncano a La 1. Encara que ja havia estat convidada en la seva etapa anterior a Movistar Plus+, aquesta va ser la primera vegada que trepitjava el plató des del seu salt a la cadena pública. Una entrevista just en plena campanya promocional de The Floor, el concurs que arriba aquest dimecres al prime time de La 1.

L'entrevista, com és habitual, va tancar amb el ja famós bloc de preguntes personals que David Broncano llança als seus convidats a 'La Revuelta'. Com era d'esperar, Chenoa es va enfrontar amb estil a una de les més temudes: quants diners té estalviats.

"Els diners em donen mala ona, em donen mal fario", va deixar anar Chenoa sense embuts, abans de llançar una pista que va arrencar rialles i sospirs entre el públic. A més, va saber sortir del pas amb la seva resposta inicial: "Guanyo més que quan vaig entrar a 'OT' i menys que Amancio Ortega". Un comentari que no va satisfer del tot al públic present, però que va encaixar perfectament amb el to burleta de la xerrada.

| RTVE

El més inesperat va arribar just després, quan Chenoa va revelar el seu petit truc per arribar preparada a les preguntes del presentador. "Tinc ChatGPT i li vaig preguntar 'què contestaria Chenoa a les preguntes incòmodes?'", va confessar entre rialles. La sorpresa de David Broncano va ser evident, i més encara quan ella va afegir: "El d'Amancio Ortega ho he copiat del que em va dir".

El moment va donar peu a les bromes de Grison i Ricardo Castella, que no van trigar a disparar. "Els convidats es preparen les entrevistes més que tu", li van dir directament a David Broncano.

Just després va arribar la famosa qüestió sobre el nombre de relacions sexuals en l'últim mes, amb la qual Chenoa es va mostrar molt més directa. Tot i que, segons va dir, la Setmana Santa havia baixat una mica la intensitat, va respondre amb una nota clara. "M'ho passo molt bé", i es va qualificar amb un vuit, entre rialles i aplaudiments.