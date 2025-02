'Sapo' torna a Cuatro amb l'incendi del Windsor: detalls i data d'emissió

"Jo vaig cremar la Torre Windsor": aquesta és la confessió en primera persona que Jon Imanol Sapieha Candela, àlies 'Sapo', realitza a 'El incendio del Windsor'. Cuatro estrena aquest dilluns 10 de febrer la segona temporada de la docuserie 'Sapo S.A.' en una edició especial en una sola nit. La temporada completa està disponible amb tres episodis a Prime Video.

Està a punt de complir-se 20 anys de l'incendi de la Torre Windsor, un dels edificis més emblemàtics del cor financer de Madrid. No obstant això, encara queden moltes incògnites per resoldre sobre aquest cas, que va ser sobresegut per la Justícia al gener de 2006.

A 'El incendio del Windsor, Sapo S.A', produït per Mediaset España en col·laboració amb Señor Mono, el mateix Sapieha explica com i on va rebre l'encàrrec. Havia de "robar uns documents i cremar l'edifici". A més, explica la planificació del sinistre i la seva posterior execució.

| Mediaset

Com va entrar a l'immoble?, quins materials va utilitzar per provocar l'incendi?, com els va introduir?, quina tècnica va utilitzar per passar desapercebut entre els bombers? o per on va escapar després de provocar l'incendi?, són alguns dels interrogants als quals 'Sapo' respon en aquest documental. A més, també ofereix el testimoni d'un dels quatre vigilants que la nit del 12 de febrer de 2005 es trobava de servei a l'edifici sinistrat.

Recordem que la primera temporada de 'Sapo' es va estrenar a Cuatro al juliol de 2022 amb un 5% de share i 412.000 seguidors. A més, els altres dos capítols es van emetre al gener de 2023 baixant a un 4,5% i 494.000 fidels.

En aquest true crime, Jon Imanol Sapieha Candela narra en primera persona la seva història i els detalls dels seus cops més cèlebres. A la primera temporada va abordar els robatoris en una sucursal bancària a Yecla i al domicili madrileny d'Esther Koplowitz. Així com el seu paper en la negociació amb els segrestadors del vaixell Alakrana.