Qui és Goyo Jiménez, concursant de 'Tu Cara Me Suena' a Antena 3?

Goyo Jiménez és un dels concursants de la nova edició de 'Tu Cara Me Suena'. Antena 3 estrena aquest divendres 4 d'abril la nova temporada del talent show amb Manel Fuentes com a presentador. Una nova edició que arrencarà amb un nou elenc de concursants que arriben disposats a coronar-se com a guanyadors des de la primera fins a l'última gala.

Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani i Mikel Herzog Jr. són els nous concursants de 'Tu Cara Me Suena'. A més, el programa comptarà aquest any amb el esperat retorn d'Àngel Llàcer a la taula del jurat. El talent show també compta amb la incorporació de Flo juntament amb Chenoa i Lolita Flores, que segueixen una temporada.

| Atresmedia

Cal destacar que la final de la última temporada de 'Tu Cara Me Suena' va arrasar amb un gran 21,4% de share i 1.533.000 espectadors. El talent show, que va aconseguir 4,1M d'espectadors, va superar en 9,2 punts a 'De Viernes', el seu rival directe en la franja. A més, la final va ser el lliurament més vist de la temporada, que va mitjana un 19,7% de quota i 1.672.000 seguidors, pujant al 20% entre el públic més jove.

Qui és Goyo Jiménez, concursant de 'Tu Cara Me Suena'?

| Atresmedia

Goyo Jiménez és un polifacètic artista i creador espanyol, conegut pel seu estil d'humor ràpid i intel·ligent. Compagina teatre, televisió, ràdio i cinema, desenvolupant-se en totes les facetes, des del guió a la interpretació, passant per la direcció.

Guanyador dels premis Fenòmeno de l'EMHU (Encuentro Mundial de Humorismo) i del prestigiós Gila, de la SGAE, està considerat un dels principals referents de l'humor escènic. A més, també va ser presentador de 'Órbita Laika' durant diverses temporades i també col·laborador de 'El Hormiguero' i 'Y ahora Sonsoles'.

"La gent no ho sap, però, en el fons, sóc una rock and roll star frustrada. 'Tu cara me suena' és el moment en què tothom s'assabentarà del cantant i el ballarí que habiten en mi" ha dit Goyo Jiménez abans d'embarcar-se en l'experiència de 'Tu Cara Me Suena'.