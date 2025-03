La 1 arrenca la promoció de 'Weiss & Morales', nova sèrie amb Miguel Ángel Silvestre.

Després de 'Asuntos Internos', La 1 ha arrencat la promoció d'una nova sèrie per a prime time. Es tracta de 'Weiss & Morales', un nou procedimental de tan sols quatre episodis protagonitzat per Miguel Ángel Silvestre i Katia Fellin. És una ficció hispanoalemanya coproduïda per RTVE, ZDF, Portocabo, Nadcon i ZDF Studios, el rodatge de la qual es va realitzar durant més de tres mesos en localitzacions de Gran Canària i La Gomera.

D'aquesta manera, 'Weiss & Morales' és un procedimental basat en els elementos més clàssics del gènere i reformat amb els estàndards actuals de drama. Miguel Ángel Silvestre i Katia Fellin formen el duo d'inspectors Morales i Weiss, que contrasta tant cultural i professionalment, com pel seu caràcter. Tots dos es veuen obligats a col·laborar arran d'un cas d'assassinat que implica la comunitat alemanya resident a Canàries. Amb una parella tan dispar com Weiss i Morales entendre's no serà tasca fàcil.

'Weiss & Morales' presenta un cas en cadascun dels seus quatre episodis de 90 minuts de durada. En cada entrega, a més d'un cas que posarà a prova la relació entre Nina Weiss i Raúl Morales, ens endinsarem en els entrellats de les seves històries familiars. La continuïtat d'un episodi a un altre estarà marcada per l'evolució d'aquestes relacions.

| RTVE

Juntament amb Miguel Ángel Silvestre i Katia Fellin, completa el repartiment de 'Weiss & Morales un amplíssim grup de reconeguts actors espanyols i alemanys. Entre ells figuren noms com Margarita Broich, Juanjo Puigcorbé, Thomas Heinze, Maríam Hernández, Yaiza Guimaré, Tania Santana, Saulo Trujillo, Luifer Rodríguez o Iria Santana.

Cal destacar que les Illes Canàries i els seus increïbles paisatges també són protagonistes en la sèrie. Apareixen enclavaments com Gáldar, Agaete, Sta. Brígida, Agüimes, Las Palmas, Arucas, Telde, Firgas, el Valle Gran Rey o San Sebastián de la Gomera.

La sèrie està dirigida per Oriol Ferrer i Lucía Estévez. La producció executiva corre a càrrec de Alfonso Blanco i Peter Nadermann. 'Weiss & Morales' compta amb un equip de guió espanyol i alemany liderat per Nina Hernández, Ron Markus i Carlota Dans.