Cristina Tárrega sentencia Paz Padilla després de la seva darrera polèmica

Ahir, Fer el tard va treure a la llum la darrera polèmica protagonitzada per Paz Padilla. La presentadora, que gestiona juntament amb la seva filla una marca de roba a Zahara de los Atunes amb la icònica espina de peix com a imatge, ha acusat el poble de Barbate d’intentar apropiar-se d’aquest símbol. El programa va abordar el conflicte entre Padilla i els veïns de Barbate, a qui assenyala per utilitzar un emblema que considera part de la seva marca.

"Estan molt enfadats a Zahara de los Atunes perquè la famosa espina de peix que penja de polseres i samarretes ara té propietària. I no és del poble que fa dècades que l’utilitza", introduïa Verónica Dulanto. "Paz Padilla se n’ha apropiat, l’ha registrada com a marca i els artesans gaditans han dit prou. Això és apropiació cultural o malentès legal?", qüestionaven des del magazine.

Des del programa de la tarda van explicar que diversos comerciants van rebre un escrit en què se’ls notificava una denúncia per part de Paz Padilla, instan-los a retirar l’espina de peix dels seus negocis. L’espai va contactar amb dos botiguers, que van assegurar que la presentadora va arribar a presentar-se a la porta del seu comerç amb un mòbil a la mà per gravar el que considerava un "suposat plagi".

"Diu que ens estem aprofitant de la seva marca, jo m’he sentit amenaçada. Paz Padilla va obrir la seva botiga el 2022 i nosaltres fa sis anys que la fem servir", expressava Yolanda, una de les comerciants afectades. Després d’escoltar les declaracions dels propietaris del comerç, Cristina Tárrega va voler donar la seva visió sobre el que havia passat.

| Mediaset

"Jo fa 25 anys que em vaig casar a Cadis i un dels primers regals que vaig tenir va ser un penjoll d’una espina. És una cosa molt antiga dels barbatencs, dels gaditans i gairebé dels andalusos. Així que això no va contra el poble de Cadis, no va, Paz ho sento, no va", cridava expressant certa injustícia.

"Per aquesta mateixa regla de tres, quants restaurants que hi ha que tenen una espina hauran de treure-la. El que passa és que vosaltres no heu tingut la malícia a Cadis de registrar l’espina abans", afegia en referència als entrevistats. "Això no és malícia, això és espavilar", li corregia Marta López. "És malícia i jo l’adoro a la Paz, però és malícia", insistia la col·laboradora.

Davant el rebombori generat i la confusió entre els presents, la sotsdirectora de ‘Fer el tard’ va intervenir al plató per aclarir la situació. Va explicar que havia parlat directament amb Paz Padilla i que el comunicat en qüestió no l’havia enviat ella personalment, sinó el seu despatx d’advocats. Aquest anava adreçat únicament a una versió concreta de l’espina. Va afegir, a més, que existeixen moltes variants d’aquest símbol i no totes estan subjectes a reclamació.