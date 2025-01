Eva Martín es revolta després de l'última petició que rep a 'La Promesa'

Alonso parla amb Cruz, personatge d'Eva Martín, per cedir-li a la seva filla el palau de Cadis. Aquest dimarts 21 de gener a les 17:30h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', la inesperada revelació d'Alonso sobre el que va causar la crisi de Catalina va sacsejar els fonaments de 'La Promesa'. També els del seu matrimoni amb Cruz, després de l'anterior sacsejada per la publicació en aquella revista. La marquesa va començar a assumir les conseqüències que tot hagi sortit a la llum.

Vera, Lope, Marcelo i Teresa van decidir canviar d'estratègia i van preguntar als més veterans sobre l'existència de passadissos secrets al palau. Petra, després de la marxa de Santos, van continuar negant-se rotundament a revelar el parador del noi. Ñica i Antonio van decidir sorprendre Jana i Manuel d'una manera que cap dels dos recent casats esperaven mai.

En audiències, al novembre, 'La Promesa' amb un 12,7% de share i 991.000 espectadors, va obtenir nou màxim històric mensual en quota, sent líder amb un dels avantatges històrics més grans. A més, 'La Promesa' és de nou la sèrie més consumida en diferit del mes de totes les cadenes amb 275.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', Jana i Manuel celebren una nova i simbòlica cerimònia de casament amb Ñica i Antonio i s'acomiaden després d'agrair-los tot el que han fet per ells. Davant la insistència de Catalina, Alonso parla amb Cruz, personatge d'Eva Martín, per cedir-li a la seva filla el palau de Cadis, però aquesta es nega amb rotunditat.

Àngela i Curro no resolen les seves diferències, però la noia sí que sembla portar-se bé amb la filla del marquès. Cruz crida l'atenció a Leocadia sobre la presència de la seva filla i aquesta no dubta a amenaçar-la. Ricardo s'enfada amb Pía per haver tornat a immiscir-se en l'assumpte de Santos i aquesta demana permís a Ròmul per anar a veure el seu fill.

Teresa i Vera descobreixen que l'habitació que ara ocupa la marquesa, en el passat pertanyia a una altra persona. El pare Samuel torna a ser groller amb María Fernández, malgrat tot el que ella està fent per ell. La donzella li retreu una altra vegada la seva actitud i aquest torna a disculpar-se amb ella.