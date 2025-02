'Jo mai mai' torna a 3Cat amb la seva segona temporada: data d'estrena i fitxatges

La segona temporada de 'Jo mai mai' arriba a 3Cat amb noves històries i emocions que prometen enganxar el públic juvenil. La sèrie, que va tenir un gran èxit a la plataforma 3Cat, malgrat no destacar en el prime time de TV3, torna només en plataforma aquest 10 de febrer a les 19:00h. Ho fa amb vuit nous capítols que seguiran les vivències del grup d'adolescents a Les Guilles, a més d'introduir nous personatges.

Aquesta nova temporada de 'Jo mai mai' aprofundeix en temàtiques importants per als joves, abordant sense filtres qüestions com les relacions tòxiques, el control parental, la pressió immobiliària o l'amor. La ficció manté el seu compromís amb el talent local i el català, adaptant-se al llenguatge juvenil en tots els mitjans, incloses les xarxes socials.

Produïda per 3Cat en col·laboració amb Abacus, 'Jo mai mai' compta amb un elenc de joves actors i actrius i ha estat gravada en localitzacions del Vallès Oriental. Igual que en la seva primera temporada, la música en català continua sent una part essencial de la sèrie. Hi haurà versions de cançons d'Oques Grasses, Txarango, Figa Flawas, Los Amigos de las Artes, Umpah Pah, Suu i Juls, interpretades pel mateix repartiment.

| 3Cat

El final de la primera temporada de 'Jo mai mai' va deixar els espectadors en suspens amb el destí de Mai. La monitora protagonista va caure per un forat en un impactant desenllaç. Ara, la història reprèn aquest punt per revelar què ha succeït amb aquest personatge interpretat per Claudia Riera.

El repartiment protagonista de la sèrie 'Jo mai mai' es manté amb María Morera (Rita), Biel Rossell (Billy), Berta Rabascall (Èlia), Aleix Otem (Uri) i La Imèn (Noor). A més, s'afegeixen noves incorporacions com Albert Salazar (Manu), Adrià Salazar (Guim), Júlia Westermeyer (Martina) i Júlia Padonou (Gio).

Els joves personatges protagonitzaran trames centrades en les seves relacions personals i la seva experiència a les colònies d'estiu. Per la seva banda, els adults mostraran els desafiaments dels propietaris del campament davant una creixent amenaça immobiliària sobre Les Guilles.