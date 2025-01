Surten a la llum el sou que va cobrar Albert Om com a presentador de La Marató de TV3

Poc més d'un mes després de la seva emissió, TV3 ha fet públic el que va cobrar Albert Om per presentar La Marató. L'espai solidari va estar dedicat a les malalties respiratòries, que a Catalunya afecten dos milions de persones. Un esdeveniment esperat que va arrencar a TV3 a les 9:30h, després del seu inici a les 6h a Catalunya Ràdio, i es va allargar fins a les 2h de la matinada.

El plató central del programa es va situar al Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa. Allà antigament hi havia l'Hospital del Tòrax, dedicat a tractar pacients amb tuberculosi, una malaltia infecciosa molt estesa. Albert Om va conduir el programa des d'allà en solitari i va anar donant pas a tres platós situats en espais naturals.

D'aquesta manera, Albert Om va estar al capdavant de La Marató en solitari durant tot el dia, ja que en altres edicions eren diversos els presentadors. Tot i que actualment no és un rostre habitual de la cadena, a principis d'any ja va presentar durant una nit la gala especial pels 40 anys de TV3. En aquell moment, la quantitat que va cobrar el presentador va ser de 25.000 euros.

| TV3

No obstant això, en aquesta ocasió, Albert Om ha cobrat una mica menys de la meitat per posar-se al capdavant de La Marató. I és que el sou del presentador ha estat de 12.000 euros per l'esdeveniment solidari.

En audiències, La Marató va ser seguida per 193.000 espectadors i un 15,7% de quota de pantalla. Cal destacar que l'esdeveniment solidari ha anat perdent adeptes en els últims anys. L'edició anterior, dedicada a la salut sexual i reproductiva, va marcar un 16,6% i 215.000 fidels.

A més, La Marató va aconseguir recaptar al llarg del dia 6.434.613 euros. Més de 3.000 activitats solidàries van tenir lloc en el 75% dels municipis catalans. La programació en directe de més de 17 hores a través de totes les finestres de 3Cat ha connectat amb testimonis, experts i iniciatives de tot el territori.