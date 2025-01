3Cat revela una dada sorprenent que deixa clar el futur de 'Crims' i Carles Porta

El fenomen televisiu 'Crims' continua collint èxits i s'ha convertit en un dels pilars fonamentals de 3Cat. En tan sols tres dies des de la seva estrena, el passat 27 de gener, el programa ha aconseguit 222.044 reproduccions, consolidant-se com el segon contingut més vist de la plataforma en el primer mes de l'any. Només ha estat superat pel '30 minuts', 'Infiltrats', que lidera el rànquing amb 267.381 reproduccions.

Aquest documental de '30 minuts', que analitza les infiltracions de policies en moviments socials independentistes, s'ha alçat amb la primera posició, superant per 45.337 reproduccions el programa de true crime presentat per Carles Porta. No obstant això, l'espectacular inici de 'Crims' demostra el seu innegable atractiu entre els espectadors i la seva capacitat per atreure una audiència fidel i massiva en un temps rècord.

| 3Cat

El rànquing dels continguts més vistos a 3Cat durant gener el completen la sèrie diària 'Com si fos ahir', que se situa en tercera posició amb 68.162 reproduccions per capítol, el monòleg d'Andreu Buenafuente, 'El 24', amb 52.959 visites, i la nova temporada de l'exitós concurs gastronòmic 'Joc de Cartes', que acumula 51.967 reproduccions per programa. Aquestes dades reflecteixen una tendència clara: els continguts de producció pròpia, ja siguin ficcions, documentals o programes d'entreteniment, gaudeixen d'una excel·lent acollida a la plataforma.

Més enllà de l'èxit en streaming,'Crims' també ha brillat en la seva emissió televisiva. La primera entrega d'aquesta nova temporada va reunir 699.000 espectadors d'audiència acumulada i va assolir un impressionant 21,2% de share, cosa que li va permetre liderar el prime time per sobre de competidors de pes com 'La Revuelta' i 'El Hormiguero'. Aquestes xifres confirmen que 'Crims' no només és un producte de nínxol amb el qual alimentar la plataforma, sinó també un contingut altament comercial i estratègic per a la televisió pública catalana.

Des de la seva estrena, 'Crims' s'ha consolidat com un dels vaixells insígnia de la programació de TV3 i 3Cat, demostrant que el gènere de true crime ben produït continua despertant un gran interès entre el públic. La combinació d'una narrativa envoltant, casos impactants i el segell inconfusible de Carles Porta han convertit el programa en una referència dins del gènere en el panorama audiovisual català i espanyol.

L'èxit d'aquesta nova temporada reafirma el posicionament de 3Cat com una plataforma de referència per al consum de continguts audiovisuals a Catalunya. La estratègia de potenciar produccions pròpies d'alta qualitat ha demostrat ser un encert, atreient tant a l'audiència tradicional com als nous espectadors digitals. En aquest context, 'Crims' s'erigeix com un contingut estrella que continua captivant el seu públic i consolidant-se com un fenomen televisiu indiscutible.