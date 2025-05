RTVE dona a Jesús Cintora la millor notícia sobre el seu futur al capdavant de 'Malas Lenguas'

Jesús Cintora continuarà al capdavant de 'Malas Lenguas' a La 2. RTVE ha decidit ampliar l'emissió del programa després del seu primer mes en antena, en el qual ha aconseguit assentar-se com una proposta destacada de la tarda de la cadena. Per tant, La 2 mantindrà 'Malas Lenguas' en emissió més enllà de les entregues signades inicialment.

Estrenat amb l'objectiu de combatre la desinformació i desmuntar fake news, el format s'ha anat obrint camí en una franja històricament difícil. Malgrat això, la resposta de l'audiència ha estat positiva i creixent. L'espai, produït per LA OSA Producciones Audiovisuales i El Terrat juntament amb Big Bang Media (The Mediapro Studio), va assolir recentment la seva millor dada fins a la data, signant un 4,1% de quota de pantalla.

Des del seu llançament, 'Malas Lenguas' ha promediat un 3,3% de share, la qual cosa ha contribuït de manera directa al creixement de La 2. En només unes setmanes, la cadena ha incrementat les seves xifres en 1,4 punts respecte als mesos anteriors. De fet, la tarda ha pujat gràcies a 'Malas Lenguas' en 1,9 punts si es compara amb el mateix període de l'any passat.

| RTVE

D'aquesta manera, segons ha publicat El Confidencial Digital, RTVE ha decidit renovar 'Malas Lenguas' després de les seves bones audiències a La 2. L'espai, per tant, s'assegura la seva emissió per al pròxim curs, ja que inicialment la primera tanda es plantejava fins a l'estiu. Recordem que, en aquesta primera etapa, 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora ha comptat amb un pressupost de 2.039.318 euros.

La consolidació de 'Malas Lenguas' contrasta amb els problemes d'audiència que travessa 'La Familia de la Tele', la gran aposta vespertina de La 1, que no ha acabat de quallar. L'espai es mou al voltant del 8% en el seu primer bloc i del 6% de share en el segon, resultats insuficients per al primer canal. En aquest context, l'espai conduït per Jesús Cintora ha suposat una sorpresa positiva per a RTVE, que ha decidit garantir la seva continuïtat.