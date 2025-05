Mor Mario de la Mano, periodista de RTVE, amb tan sols 59 anys

Mario de la Mano, periodista de RTVE, ha mort aquest dimecres, 14 de maig, als 59 anys. La trista notícia va ser confirmada per 'El escarabajo verde', un dels programes amb els quals va estar vinculat durant gran part de la seva carrera. Encara que encara es desconeixen les causes de la seva sobtada mort, la seva partida ha causat una profunda consternació entre companys i col·legues que van compartir la seva trajectòria.

Mario de la Mano va dedicar dues dècades de la seva vida al programa 'El escarabajo verde', on va exercir diversos rols. Des dels seus inicis com a redactor, va passar a ser sotsdirector i, finalment, va ocupar la direcció del programa entre 2008 i 2017, consolidant aquest espai com un dels referents del periodisme mediambiental a Espanya, que s'emet a La 2 des de 1997.

"Mario de la Mano, antic director de 'El Escarabajo Verde' va morir ahir, 14 de maig, per al gran pesar de l'equip del programa i els companys de TVE. Ens deixa un referent del periodisme mediambiental i el seu brillantor i energia sempre formarà part de l'esperit del programa", ha comunicat l'equip del programa a les seves xarxes socials.

| RTVE

El 2023, Mario de la Mano va fer un gir en la seva carrera i va assumir la direcció de 'Cachitos de hierro y cromo', un altre dels grans èxits de la cadena. Va ser el responsable de les últimes dues temporades del popular programa musical, presentat per Ángel Carmona, que va concloure la seva emissió al març d'aquest any.

"Ha mort Mario de la Mano, director de les últimes temporades de 'Cachitos de Hierro y Cromo' i un dels cervells darrere d'aquest deliri musical que tantes alegries ens ha donat. Mario no només dirigia el programa. El pensava, el somiava, el rematava. Tenia un sentit de l'humor afilat i una manera única d'entendre la televisió: amb dedicació per l'arxiu, per la música i pels detalls que ningú més veia", han escrit a les xarxes socials del programa musical de La 2.

"Avui el rètol s'escriu sol: 'Mario, gràcies per tot. Ens veiem a la següent cinta'. De part de tot l'equip, descansa en pau director", conclouen.