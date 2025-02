Les audiències donen a Ana Rosa Quintana una gran notícia inesperada en la seva tornada al matí

Bones notícies per a Ana Rosa Quintana en el seu vuitè dia en el seu retorn als matins.Des de la tornada de 'El Programa de Ana Rosa', la presentadora s'ha mogut en totes les posicions en audiències, sent des de la primera fins a la quarta opció. No obstant això, aquest dimecres 12 de febrer, Ana Rosa Quintana ha recuperat la seva buscada posició en el rànquing.

Recordem que 'El Programa de Ana Rosa' començava la seva segona setmana sent segona opció de la seva franja amb un 13,4% i 318.000 espectadors. Dimarts, a més, l'espai d'Ana Rosa Quintana mantenia posició en audiències amb un 13,9% i 330.000 televidents a Telecinco.

D'aquesta manera, aquest dimecres 12 de febrer, les audiències li han donat una sorpresa a Ana Rosa Quintana, que ha recuperat el lideratge. 'El Programa de Ana Rosa' ha estat líder amb el segon millor resultat des del seu retorn amb un 14,9% de quota i 370.000 de televidents. A més, 1.486.000 d'espectadors únics passen al llarg de tota l'emissió.

| Mediaset

En franja de coincidència, de 9h a 12:15h, 'El Programa de Ana Rosa' ha estat 1,3 punts per sobre de la segona opció, que ha estat laSexta, amb la seva oferta d'entreteniment d''Aruser@s' i informació amb 'Al Rojo Vivo', amb un estupend 13,6%. No obstant això, en coincidència amb el programa d'Alfonso Arús, de 9h a 11h, Ana Rosa Quintana no ha pogut. 'Aruser@s' a laSexta ha liderat la seva franja un fantàstic 15,8% i 365.000 seguidors davant el 14,4% de 'El Programa de Ana Rosa'.

En franja completa, per darrere de 'El Programa de Ana Rosa', 'Espejo Público' es queda en la tercera posició amb un 13,4% des d'Antena 3. Finalment, La 1 és quarta opció de la seva franja amb un 12,6% amb un primer tram de 'La Hora de La 1' juntament amb 'Mañaneros'.

Per la seva banda, 'Vamos a ver' també ha liderat la seva franja amb un bon 12,8% i 453.000 seguidors, pujant al 15,5% en target comercial.El segon tram, de 'Vamos a ver más' cau en audiències a un 9,7% i 674.000 fidels, davant 'La Ruleta de la Suerte' (24,4% i 1.855.000). Finalment, 'La Mirada Crítica' aconsegueix màxim en el seu nou horari amb un 11,1% i 199.000: comença en un 7,9% per acabar en un 12,3%. A més, el programa d'Ana Terradillos puja a un gran 17,3% en el públic entre 25 i 44 anys.