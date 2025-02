El misteri sense resoldre que no deixa dormir Marta Costa a 'La Promesa'

L'enigma sobre la identitat del pare de Àngela, personatge de Marta Costa, continua generant expectació entre els seguidors de 'La Promesa'. L'arribada de la jove al palau dels Luján va ser sorprenent, no només per a la família, sinó també per a la seva mare, Leocadia, que ha mantingut un gran hermetisme sobre el seu passat. Aquest misteri ha provocat una creixent tensió entre mare i filla, que sembla lluny de resoldre's.

Des de la seva aparició a 'La Promesa', Àngela ha deixat clar que necessita descobrir qui és el seu pare. No obstant això, Leocadia ha evitat en tot moment respondre a les seves preguntes, generant encara més dubtes sobre els motius darrere del seu silenci. El personatge de Marta Costa, que va abandonar els seus estudis de dret a Suïssa sense avisar la seva mare, s'ha mostrat ferma en la seva intenció de conèixer la veritat, encara que això signifiqui desafiar la seva progenitora.

El fet que Àngela deixés la universitat ha estat motiu de preocupació per a Leocadia, qui ha intentat per tots els mitjans que la seva filla torni a Suïssa. Per a això, fins i tot va recórrer a Curro, esperant que ell pogués convèncer-la. No obstant això, l'estratègia no va tenir efecte i va desembocar en una forta discussió entre els joves. Finalment, en descobrir que la seva mare estava darrere de la petició, Àngela no va dubtar a confrontar-la directament.

| RTVE

La insistència de la jove per conèixer la identitat del seu pare ha estat constant. En un moment de gran determinació, va deixar clara la seva postura davant la seva mare: "Si el que de veritat vol és que torni a Suïssa, la clau està a les seves mans. Digui'm qui és el meu pare. Parli'm del passat. Digui'm qui sóc jo i llavors tornaré. Li ho juro".

Malgrat les seves súpliques, Leocadia es manté ferma en la seva decisió de no revelar la veritat: "No penso explicar-te res i no ho faré perquè és el millor per a tu. Saber qui és el teu pare només serviria per perjudicar-te". El personatge de Marta Costa a 'La Promesa', desesperada per conèixer el seu origen, va insistir que no pot continuar vivint en la ignorància, però la seva mare es va negar a cedir.

Davant una nova negativa, Àngela ha decidit adoptar una postura més dràstica amb la seva mare: "Si vostè no confia en mi, jo no tornaré a confiar en vostè. Mai". Aquestes paraules han marcat un abans i un després en la relació entre ambdues a 'La Promesa', deixant clar que la confiança entre mare i filla està trencada.