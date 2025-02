Acaba el rodatge a Espanya de 'The Walking Dead: Daryl Dixon', sèrie d'AMC Networks

Acaba de finalitzar el rodatge de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon',sèrie original d'AMC Networks. Les gravacions han tingut lloc a Espanya al llarg de deu mesos i la trama també es desenvolupa al nostre país. La nova temporada de la sèrie ha estat un dels rodatges internacionals de major envergadura d'aquest últim any i s'estrenarà més endavant el 2025, en exclusiva a AMC+.

La tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' ha recorregut vuit comunitats autònomes diferents. S'ha gravat a Castella i Lleó, Aragó, Galícia, Andalusia, Comunitat Valenciana, Catalunya, Castella-la Manxa i Madrid, on s'ha establert la seu del rodatge. Així com 22 municipis diferents i un total de 38 localitzacions, oferint escenaris diversos i únics per a una Espanya post-apocalíptica. Aquesta pluralitat també es veurà reflectida a nivell lingüístic, ja que a més de l'espanyol i anglès també es podrà escoltar català i gallec.

El projecte constitueix una clara aposta d'AMC Networks pel talent espanyol i la creació d'ocupació en el sector audiovisual. L'equip de producció de la sèrie ha estat un 98% espanyol, treballant 322 espanyols de forma fixa en l'equip tècnic. El 93% dels 70 actors són espanyols, així com el 98% dels 123 especialistes d'acció. La sèrie així mateix ha contractat 2.491 figurants a nivell local. També és de destacar que la producció ha treballat amb un total de 2.694 proveïdors espanyols al llarg del territori.

| AMC

A nivell actoral, la sèrie ha apostat tant per talent consolidat com emergent del nostre país. Entre els intèrprets espanyols que conformen el repartiment de la nova temporada, es troben Eduardo Noriega, Óscar Jaenada i Alexandra Masangkay, que s'uneixen al repartiment principal juntament amb Norman Reedus i Melissa McBride. Candela Saitta, Hugo Arbués, Greta Fernández, Gonzalo Bouza, Hada Nieto, Yassmine Othman i Cuco Usín participen com a actors recurrents; mentre que Armando Buika, Boré Buika, Javier Taboada, Anna Gras, Claudio Bandini, Pedro Bachura, Elena Sándell i Daniel Brutón són actors convidats.

Aquest repartiment coral es completa amb la gran quantitat d'especialistes i figurants espanyols. Aquests interpreten, entre altres personatges, els icònics caminants de l'Univers de 'The Walking Dead'. A més, l'espanyol Paco Cabezas també ha exercit com a director de diversos episodis.

Així és la tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'

La tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' segueix a Daryl Dixon (Norman Reedus) i Carol Peletier (Melissa McBride) a Europa. Continuant el seu viatge de tornada a casa i el retrobament amb els seus éssers estimats. En la seva lluita per buscar el camí, el viatge els extravia encara més, portant-los a terres llunyanes de condicions adverses i en constant canvi, sent testimonis dels diversos efectes de l'apocalipsi dels caminants.

La nova temporada continua expandint i enriquint l''Univers de The Walking Dead'. Es tracta d'una franquícia estimada pels fans a tot el món, incloent Espanya. De fet, al nostre país, 'The Walking Dead: Daryl Dixon' és la sèrie més vista en la història d'AMC+.

La tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' està produïda per Scott M. Gimple, els showrunners David Zabel, Norman Reedus, Melissa McBride, Greg Nicotero, Brian Bockrath, Angela Kang, Jason Richman, Dan Percival i Steve Squillante, juntament amb Silvia Aráez i Jesús de la Vega d'Ánima Stillking.