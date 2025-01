La confessió de Sara Molina que dona un gir de 180º al seu paper a 'La Promesa'

María Fernández, personatge de Sara Molina, fa a Jana una confessió que li té esquinçat el cor. Aquest dilluns 27 de gener a les 17:30h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Ángela va revelar a Leocadia els motius de la seva arribada. El pla de Manuel d'avisar Adriano va caure en sac foradat amb Catalina, que va acudir a Jana per demanar-li un immens favor. Immensa va ser la devoció de María Fernández per Samuel, mentre Teresa i Jana van ser testimonis de com la seva amiga es va bolcar en cos i ànima.

Encara que li va doldre en l'ànima, a Ròmul no li quedava altra que avisar els senyors que Santos no apareixia, després d'haver-se'n anat sense avisar. Manuel va donar la gran notícia a la família. El que no va anticipar va ser la terrible reacció que va tenir lloc.

En audiències, al novembre, 'La Promesa' amb un 12,7% de share i 991.000 espectadors, va obtenir nou màxim històricmensual en quota, sent líder amb un dels avantatges més grans històrics. A més, 'La Promesa' és de nou la sèrie més consumida en diferit del mes de totes les cadenes amb 275.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',Manuel defensa Jana davant la seva família pel seu embaràs i Leocadia també els mostra el seu suport. Ells lamenten que els marquesos no comparteixin la seva felicitat. La marquesa ha trobat el fotògraf que va fer les fotos al casament i espera que els reveli qui els ha traït.

A més, Alonso li diu a Catalina que Cruz es nega a cedir-li el palau de Cadis, però li assegura que ell intentarà convèncer-la. Lope i Marcelo ensenyen a Teresa i Vera les cartes que han trobat a l'habitació secreta i decideixen llegir-les per veure què els revelen.

Santos segueix enfrontat frontalment al seu pare i María Fernández, personatge de Sara Molina, fa a Jana una confessió que li té esquinçat el cor. Jana anima Curro a anar a la festa amb Ángela i, contra tot pronòstic, acaben passant-s'ho bé i acostant postures, però una trobada inesperada ho canvia tot.