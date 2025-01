Audiències: 'Hay una cosa que te quiero decir' aconsegueix màxim davant 'Atrapa un Millón'

'Atrapa un Millón' de Manel Fuentes lidera amb baixada en audiències a Antena 3 amb un just 9,7% i 1.069.000 telespectadors: puja al 12% entre el públic femení. La nova entrega de 'Hay una cosa que te quiero decir' amb Jorge Javier Vázquez puja gairebé un punt de quota i marca màxim de temporada amb un 10,1% i 947.000. La pel·lícula "El Becario" a La 1 no destaca en audiències amb un 8,7% i 941.000 fidels, mentre 'Informe Semanal' es queda en un escuet 7,9% i 906.000.

A Cuatro, funciona en audiències la pel·lícula "El Rascacielos" amb un 7,6% i 818.000. Finalment, 'laSexta Xplica' de José Yélamo es manté en audiències amb un 5,3% i 480.000 fidels: puja al 6,1% en el públic masculí. L'emissió en directe dels Premis Feroz a La 2 arriba a un bon 3,1% de quota i 327.000 d'audiència mitjana

A la tarda, 'Fiesta' amb Emma García no funciona en audiències a Telecinco amb un escuet 8,7% i 831.000 seguidors. 'Sessió de Tarda' puja a La 1 i aconsegueix el lideratge de la seva franja amb un 11,3% i 1.089.000 televidents. Deixa com a segona opció per la mínima al primer Multicine d'Antena 3 amb un bon 11,1% de quota de pantalla i 1.064.000 seguidors i el segon segueix bé amb un 10,5% i 956.000.

Els matins de Cuatro amb 'Volando Voy' i 'Viajeros Cuatro' són líders promediant un 8,5%. 'D Corazón' d'Anne Igartiburu baixa a La 1 a un 6,8% i 524.000 televidents a La 1. Torna a estar per sota de 'Socialité', que es queda en un fluix 8,2% i 556.000 seguidors a Telecinco.

'La Ruleta de la Suerte' lidera en audiències amb el seu millor dissabte de la temporada amb un 20,2% i 1.539.000 seguidors. Just abans, 'Cocina Abierta con Karlos Arguiñano' també lidera amb un 14,9% i 776.000 fidels. Antena 3 Noticias 1 és el més vist del dia amb un gran 21,2% de share i 2.018.000 seguidors.

A nivell diari, Antena 3 lidera en audiències amb un correcte 10,4%: lidera la sobretaula i el prime time.