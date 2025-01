La confesión de Sara Molina que da un giro de 180º a su papel en 'La Promesa'

María Fernández, personaje de Sara Molina, hace a Jana una confesión que le tiene desgarrado el corazón. Este lunes 27 de enero a las 17:30h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín y Manuel Regueiro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Ángela reveló a Leocadia los motivos de su llegada. El plan de Manuel de avisar a Adriano cayó en saco roto con Catalina, que acudió a Jana para pedirle un inmenso favor. Inmensa fue la devoción de María Fernández por Samuel, mientras Teresa y Jana fueron testigos de cómo su amiga se volcó en cuerpo y alma.

Aunque le dolió en el alma, a Rómulo no le quedaba otra que avisar a los señores de que Santos no aparecía, después de haberse ido sin avisar. Manuel dio la gran noticia a la familia. Lo que no anticipó fue la terrible reacción que tuvo lugar.

En audiencias, en noviembre, 'La Promesa' con un 12,7% de share y 991.000 espectadores, obtuvo nuevo máximo históricomensual en cuota, siendo líder con una de las mayores ventajas históricas. Además, 'La Promesa' es de nuevo la serie más consumida en diferido del mes de todas las cadenas con 275.000 espectadores.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Manuel defiende a Jana ante su familia por su embarazo y Leocadia también les muestra su apoyo. Ellos lamentan que los marqueses no compartan su felicidad. La marquesa ha encontrado al fotógrafo que hizo las fotos en la boda y espera que les desvele quién les ha traicionado.

Además, Alonso le dice a Catalina que Cruz se niega a cederle el palacio de Cádiz, pero le asegura que él va a intentar convencerla. Lope y Marcelo enseñan a Teresa y Vera las cartas que han encontrado en la habitación secreta y deciden leerlas para ver qué les revelan.

Santos sigue enfrentado frontalmente a su padre y María Fernández, personaje de Sara Molina, hace a Jana una confesión que le tiene desgarrado el corazón. Jana anima a Curro a ir a la fiesta con Ángela y, contra todo pronóstico, terminan pasándolo bien y acercando posturas, pero un encuentro inesperado lo cambia todo.