RTVE anuncia els vuit membres del jurat del Benidorm Fest 2025

RTVE ha desvelat els vuit professionals que formaran el jurat del Benidorm Fest 2025. El jurat estarà format per quatre rostres nacionals i quatre internacionals, les votacions dels quals suposaran el 50% del total de les puntuacions. Estarà format per Roberto Santamaría, Javier Llano, Jaime Acero, Claudia Orellana, Oksana Skybinska, Maja Tokic, Twan van de Nieuwenhuijzen i Maríangela Borneo.

D'aquesta manera, el portaveu del Benidorm Fest serà el director de Ràdio Nacional d'Espanya, Roberto Santamaría. Anteriorment exercia el càrrec de director de Programes de RNE i ha exercit llocs de responsabilitat en informatius de diversos Centres Territorials de RTVE. Ha presentat el programa musical 'Cinco pistas' i el micro espai musical 'Vida de artista', ambdós a Ràdio 5.

Per al jurat nacional, RTVE també comptarà amb Javier Llano, responsable de programació musical a CADENA 100, així com fundador i creador de les emissores musicals Rock FM i MegaStar. És periodista amb més de 25 anys d'experiència en càrrecs directius en mitjans de comunicació i membre de l'Acadèmia de la Música. De fet, va ser jurat de 'OT 2020', l'última que va emetre RTVE, i prèviament en les edicions de 2005, 2006 i 2008 a Telecinco.

| RTVE

El malagueny Jaime Acero serà el tercer membre del jurat nacional. És director de Continguts de TelevisaUnivision, la companyia líder de mitjans en espanyol del món i la productora dels esdeveniments musicals llatins més famosos. Amb una àmplia trajectòria en la producció de realities i programes d'entreteniment, als Estats Units ha produït formats musicals com 'La Banda' (juntament amb Simon Cowell), 'La Voz' o 'Tu Cara Me Suena'.

El jurat nacional el completa Claudia Orellana, directora i fundadora de la companyia "Son Buenos". És especialista en estratègia i desenvolupament de talent artístic musical. Des de 2008 dirigeix i coordina esdeveniments musicals i ha treballat amb artistes com Nunatak, Poolshake, Ayoho, Carlos Madri, Neuman, Analogic, Los Últimos Bañistas, María de Juan, Arsenal o Santiago Campillo.

El jurat internacional el formen Oksana Skybinska, cap de la Delegació d'Ucraïna a Eurovisió i enllaç d'Ucraïna en la organització del festival d'Eurovisió a Liverpool com país guanyador de l'edició anterior. També Maja Tokic, productora executiva de la preselecció nacional d'Eurovisió de Croàcia i de musicals. Així com Twan van de Nieuwenhuijzen, ex cap de la Delegació dels Països Baixos a Eurovisió i responsable d'esdeveniments musicals i d'entreteniment a la NPO dels Països Baixos. Tanca el jurat Maríangela Borneo, directora de Projectes Internacionals i Festivals de RAI a Itàlia.