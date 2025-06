La confessió de Bertín Osborne a 'Tu Cara Me Suena' sobre el seu futur professional

La gala d'aquest divendres de 'Tu cara me suena' va deixar un dels moments més emotius de la temporada gràcies a Bertín Osborne. El cantant, que en les últimes setmanes s'ha guanyat l'afecte del públic, va protagonitzar una actuació que es va allunyar del to festiu habitual per mostrar el seu costat més vulnerable. Convertit en Richard Marx, Bertín Osborne va interpretar el mític tema Right Here Waiting, una de les balades més icòniques del pop romàntic dels 80.

"És una de les cançons més romàntiques que s'han escrit en els últims anys", va confessar l'artista abans de pujar a l'escenari de 'Tu Cara Me Suena'. Bertín Osborne va estar acompanyat només d'un piano i cantant en falset, una cosa gens habitual en el seu registre.

Àngel Llàcer va ser directe, ja que volia tornar a veure aquella actuació en directe: "M'ha encantat veure't". El moment va derivar en una petita xerrada entre tots dos en què Bertín Osborne va sorprendre amb una revelació: "Fa un any i mig que no en faig, però començo ara", va desvelar, en referència als seus concerts. A més, va afegir amb seguretat: "Et dic una altra cosa, aquesta cançó la cantaré, hi estem d'acord".

| Atresmedia

"Aquesta cançó és així. A mi em sorprèn perquè el tio, tu veus el vídeo, és com hieràtic, no transmet sentiments i aquesta cançó entra per aquí que és impressionant", va explicar aleshores.

Per la seva banda, Àngel Llàcer va anar més enllà: "T'ho anava a demanar. És una dolçor, jo he quedat embadalit, és veritat que jo soc fan. Però, agraeixo nits com aquesta, jo t'he vist cantant i t'he vist el cor"

Pel que fa a les puntuacions, Bertín Osborne en va sortir ben parat. Flo li va atorgar un 9 i va destacar tant el seu compromís com la seva disposició a enfrontar-se a desafiaments físics i vocals. "Té mèrit per tantes coses, però la que es pot dir és l'esforç que fa cada dia, un tio de la seva categoria i amb aquestes cames", va bromejar.

En audiències, 'Tu Cara Me Suena' va liderar en la seva onzena gala, tot i que perd més d'un punt, baixant per primera vegada del 20% de quota, amb un 19,2% i 1.404.000 seguidors. El talent show de Manel Fuentes, que va congregar 4,7M d'espectadors únics, va ser el més vist de la nit des d'Antena 3.