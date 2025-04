Netflix posa data d'estrena a 'Legado', la nova sèrie de José Coronado

Netflix posa data d'estrena a la seva pròxima sèrie protagonitzada per José Coronado. L'actor es posa a la pell de Federico Seligman, un magnat de la comunicació i els negocis i pare de quatre fills, a 'Legado'. Es tracta d'una nova sèrie de Netflix creada per Carlos Montero, Pablo Alén i Breixo Corral que s'estrenarà a nivell global el pròxim 16 de maig.

Belén Cuesta ('La casa de papel'), Diego Martín ('Élite'), Natalia Huarte ('Amar es para siempre') i María Morera ('Libertad') donen vida a Yolanda, Andrés, Guadalupe i Lara respectivament. Són els fills de Federico Seligman (José Coronado) i hereus de l'imperi mediàtic al qual ha dedicat tota la seva vida.

En 'Legado', Federico ha de retirar-se de les seves empreses de comunicació per recuperar-se d'una malaltia que el té dos anys al marge. A la seva tornada, descobrirà que els seus fills s'han convertit en uns desconeguts i estan portant els negocis per un rumb que ell detesta. D'aquesta manera, farà l'inimaginable perquè no destrossin el seu llegat.

| Netflix

Completen el repartiment Susi Sánchez ("Cinco lobitos"), Mireia Portas ("Loco por ella"), Gustavo Salmerón ('Asfalto') i Nico Romero ('La fortuna'). Així com Iván Pellicer ('Sagrada Familia'), Salva Reina ("El 47") i Lucas Nabor ('Culpa mía').

'Legado' és una nova sèrie de El Desorden Crea per a Netflix. Una creació de Carlos Montero ('Respira', 'Élite'), Pablo Alén ("Mari(dos)", "Tres Bodas de Más") i Breixo Corral ("Mari(dos)", "Tres Bodas de Más"), que han escrit a més els 8 episodis amb què compta la sèrie. Aquests han estat dirigits per Eduardo Chapero-Jackson ('Élite', 'Sky Rojo') i Carlota Pereda ('Cerdita', 'Todas las veces que nos enamoramos').

Abans arribarà 'El jardinero' a Netflix

| Netflix

Recordem que, abans, el pròxim 11 d'abril, Netflix estrenarà la sèrie 'El jardinero'. Es tracta d'un "thriller romàntic", format per sis capítols protagonitzat per Álvaro Rico, Cecilia Suárez i Catalina Sopelana.

'El jardinero' narra la història d'Elmer i de la seva controladora mare, La China Jurado. És la gestora d'un viver que fa de tapadora d'un pròsper negoci clandestí d'assassinats per encàrrec. Per a Elmer, matar és la cosa més fàcil del món, ja que un accident el va privar de sentiments. No obstant això, quan planeja l'assassinat de l'encantadora Violeta, una mestra de guarderia, s'enamora d'ella. Ara, Elmer ha d'aprendre a estimar mentre la seva mare fa tot el possible per acabar amb la vida de Violeta.