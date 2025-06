Nacho Abad es veu obligat a acomiadar-se d''En Boca de Todos' per un motiu de pes

Aquest divendres, 20 de juny, 'En Boca de todos' ha viscut una emissió atípica. El programa d'actualitat que condueix Nacho Abad a Cuatro s'ha vist reduït de manera significativa a causa d'una decisió d'última hora presa per la direcció de Mediaset.

El motiu no ha estat altre que l'emissió en diferit del partit de futbol entre l'Atlético de Madrid i el Seattle Sounders, corresponent al Mundial de Clubs. Inicialment, aquesta trobada estava prevista per a la matinada de divendres a Telecinco, a les 2:00h, tal com figurava al calendari oficial. Tanmateix, finalment s'ha traslladat la repetició a la franja matinal de Cuatro, desplaçant així l'espai presentat per Nacho Abad.

Aquest ajust ha obligat el periodista a tancar el programa abans del que és habitual. A les 11:50h del matí, Nacho Abad s'acomiadava de l'audiència, escurçant en més de dues hores la durada habitual del magazín. I és que 'En Boca de Todos', que sol emetre's de 10:30h a 14:00h, només ha tingut 80 minuts d'emissió.

| Mediaset

"Senyor, avui els deixo una mica abans, però els espero aquí dilluns a dos quarts d'onze", comentava Nacho Abad amb un gest seriós. Un missatge que deixava entreveure el seu malestar per la inesperada reducció de l'espai en un dia especialment carregat d'actualitat política, amb noves informacions sobre el cas Santos Cerdán i l'entrada de la UCO a la seu del PSOE a Ferraz.

"Mira que em fa ràbia, però ara els deixo amb el partit del Mundial de Clubs entre l'Atlético de Madrid i el Seattle Sounders", ha expressat Nacho Abad. A més, el presentador de Cuatro no ha desaprofitat l'ocasió per llançar una indirecta amb cert sarcasme: "Espero que guanyi l'Atleti, que m'han tret el programa. Ja podeu guanyar".

En audiències, el mes de maig, 'En Boca de Todos' amb un 5,5% de quota i 164.000 espectadors, va assolir un nou rècord històric mensual en quota de pantalla. A més, el programa de Nacho Abad a Cuatro va pujar al 6,3% en target comercial.