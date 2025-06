Audiències: 'Tu Cara Me Suena' lidera davant l'augment de 'De Viernes' amb Anita

'Tu Cara Me Suena' lidera en audiències en la seva onzena gala, tot i que perd més d'un punt, baixant per primer cop del 20% de quota, amb un 19,2% i 1.404.000 seguidors.El talent show de Manel Fuentes, que reuneix 4,7M d'espectadors únics, és el més vist del dia des d'Antena 3. Supera 'De Viernes', que puja 2,2 punts fins al seu màxim anual amb un 13,7% i 970.000 televidents amb l'entrevista a Anita Williams.

A La 1, la pel·lícula "Una noche para sobrevivir" baixa a un 6,2% i 571.000 espectadors. 'El Blockbuster: La guerra del mañana' a Cuatro aconsegueix un excel·lent 8,5% i 706.000 televidents. Finalment, 'laSexta Columna' (7,9% i 716.000) i 'Equipo de Investigación' (7,3% i 689.000) pugen en audiències a la cadena secundària d'Atresmedia.

'Pasapalabra' arrasa un dia més des d'Antena 3

| Antena 3

'Malas Lenguas' es manté a la sobretaula de La 1 amb un 7,9% i 673.000, mentre que a La 2 signa un bon 4,4% i 317.000. A Telecinco, 'Tardear' segueix malament en audiències amb un pobre 8,5% i 702.000, mentre que 'El Diario de Jorge' puja a un bon 10% de quota i 715.000 fidels. Pel que fa a 'Y ahora Sonsoles', lidera amb un escàs 10,2% i 762.000 seguidors des d'Antena 3.

A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un excel·lent 12,9% i 1.125.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'Valle Salvaje' puja en audiències a un 10% i 785.000 fidels. Just després, 'La Promesa' lidera la seva franja a La 1 amb un excel·lent 12,9% i 948.000.

'Pasapalabra' de Roberto Leal lidera en audiències amb un gran 18,9% i 1.401.000 seguidors a Antena 3. Amb el seu nou horari, 'Aquí la Tierra' aconsegueix un escàs 7,3% i 526.000 fidels.

| Mediaset

'El Programa de Ana Rosa' (13,8% i 294.000) es manté en audiències des de Telecinco, mentre que 'Vamos a ver' (12,4% i 400.000) baixa. No pot amb 'Aruser@s', que lidera la primera hora del matí amb un excel·lent 15,6% i 321.000. Per la seva banda, 'Espejo Público' no destaca amb un 11,6% i 280.000, des d'Antena 3, mentre que 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 21,9% i 1.565.000 telespectadors.

Antena 3 segueix líder del divendres en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada de divendres 20 de juny amb un 15% de share. Telecinco amb un escàs 10,3% supera La 1 en quedar-se en un 8,7%. Per la seva banda, laSexta amb un bon 7,8% està per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 6,6%.

Aquest divendres, més de 25 milions d'espectadors únics van veure la televisió, cosa que suposa més del 54,5% del total de la població a Espanya. Hi va haver 2 hores de mitjana per espectador de consum.