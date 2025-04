La clara condició de David Bisbal per acceptar participar a 'Universo Calleja'

L'última entrega de 'Universo Calleja' ha deixat postals inoblidables del Mar Roig i una alineació de famosos que rarament es veu fora d'una catifa vermella. Si algú es va robar part de l'atenció, més enllà de les immersions en aigües cristal·lines i les caminades per terres sagrades, va ser David Bisbal. El cantant es va unir a l'expedició en un episodi on l'espectacle i l'aventura es van donar la mà.

No obstant això, David Bisbal es va incorporar a 'Universo Calleja' sota una condició:"Els va demanar un passi VIP a l'aeroport per accedir directament a l'avió". En una entrevista a Bluper, la directora de Zanskar Producciones, María Ruiz Calzado, ha explicat com va ser coordinar aquesta travessia televisiva amb personalitats tan dispars.

"Estem acostumats a tenir gent que pertany al show business, actors, presentadors...Quan ens sortim d'això i portem gent d'una naturalesa diferent, bé per actualitat o perquè s'uneixen els astres, és molt interessant", va explicar la directora de la productora.

| Mediaset

Aquest últim episodi especial va arrencar a Egipte amb rostres com Laura Escanes, Santiago Segura, Mercedes Milà i José Mota. No obstant això, l'expedició va guanyar més brillantor amb l'arribada de nous convidats al Mar Roig: Eva Hache, Belén Rueda i, per descomptat, David Bisbal. El cantant no només va viatjar, sinó que va compartir cada pas amb la seva dona, la model veneçolana Rosanna Zanetti.

Entre els moments més impactants de 'Universo Calleja', va destacar la visita al Parc Nacional Ras Mohammed, un santuari natural on els participants van bussejar entre esculls de corall i espècies marines gairebé impossibles de veure en altres llocs del món. També hi va haver espai per a la introspecció: la pujada al mont Sinaí, a 2.285 metres d'altitud, no només va posar a prova el físic dels assistents, sinó també la seva capacitat per obrir-se emocionalment.

"En general, la gent es mostra molt receptiva quan rep la nostra proposta. El programa mai genera sensacions o experiències negatives. Comencem a entendre com és el món de les celebritats", va afegir María Ruiz Calzado.