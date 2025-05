Audiències: 'La Revuelta' cau a mínim històric davant el lideratge de 'El Hormiguero'

Nou mínim en audiències per a 'La Revuelta' de David Broncano, que es conforma amb un 9,4% i 1.120.000 seguidors a La 1: puja a un 13,2% de 25 a 44 anys. El lideratge amb distància és per a 'El Hormiguero', que marca un estupend 13,9% i 1.663.000 fidels des d'Antena 3: aconsegueix pics del 17,5% de quota. 'Supervivientes: Última Hora' es conforma amb un fluix 8,9% i 1.075.000 des de Telecinco.

La segona de 'The Floor' amb Chenoa baixa a segona posició en audiències des de La 1 amb un bon 12,2% i 1.142.000 espectadors. No obstant això, el lideratge de la nit és per a la pel·lícula "Por los pelos" a Antena 3 amb un bon 13,3% de share i 947.000.

Per la seva banda, 'Universo Calleja' baixa en audiències a tercera opcióamb un 9,9% i 849.000 des de Telecinco: acaba per sobre del 13% de quota. La quarta setmana de la nova temporada de 'Los Gipsy Kings' baixa un punt a Cuatro a un 4,8% i 401.000 fidels.

'Y ahora Sonsoles' puja i lidera la tarda

| Atresmedia

A la sobretaula, 'Todo es Mentira' segueix molt bé amb un 8,1% i 663.000 espectadors a Cuatro. 'El Diario de Jorge' es manté en el doble dígit amb un estupend 11,2% i 782.000. Pel que fa a 'Y ahora Sonsoles', lidera la seva franja amb un estupend 12,7% i 921.000 seguidors des d'Antena 3. Per la seva banda, 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora es conforma amb un 6,4% i 466.000 a La 1, baixant a un 2,3% juntament amb 166.000 a La 2.

A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un fantàstic 15,4% i 1,3M televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un fantàstic 13,2% i 937.000.

'El Programa de Ana Rosa' es manté en les seves audiències amb un 14,1% i 313.000. Per la seva banda, 'Espejo Público' puja a un 14,1% i 343.000 seguidors a Antena 3: s'alça al 16,7% entre el públic femení. A més, 'Mañaneros 360' aconsegueix màxim amb un 11,2% i 320.000 seguidors.

Antena 3 és líder del dimecres en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del dimecres 30 d'abril amb un estupend 15%.

Aquest dimecres, més de 27,1 milions d'espectadors únics van veure la televisió, el que suposa un 57,8% de la població espanyola. El consum mitjà és de més de 2,5 hores per espectador (153 minuts)